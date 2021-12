For 14. år i træk skal Kate og Gerry McCann fejre jul uden deres ældste datter.

Alligevel har Kate også i år købt gaver til hende – præcis som hun ville gøre, hvis den lille pige ikke var forsvundet den skæbnesvangre majaften på den portugisiske Algarvekyst tilbage i 2007.

Politiet føler sig efterhånden overbeviste om, at den dengang treårige Madeleine McCann for længst er død. Alligevel har hendes forældre ikke opgivet håbet om at få hende hjem i live.

»Jeg køber stadig fødselsdagsgaver til hende. Hvordan skulle jeg kunne lade være? Hun er stadig vores datter, vil altid være vores datter.«

Kate og Gerry McCann. (Arkivfoto) Foto: JOE GIDDENS

Sådan sagde Kate McCann i et stort interview med BBC for nogle år siden i anledning af, at det dengang var ti år siden, Maddie forsvandt.

Forleden skabte sagen endnu engang overskrifter, da irsk politi efter et tip ransage en dømt pædofiles hus.

Det skriver blandt andet avisen Irish Examiner.

Inde i huset fandt betjentene et kæmpe stort billede af den forsvundne britiske pige, men ellers var der ingen spor af Maddie.

Madeleine McCann fotograferet kort før hun forsvandt. Foto: HANDOUT

På trods af det bizarre fund stod det dog snart klart for efterforskerne, at manden i huset ikke havde noget med sagen at gøre. Han kunne nemlig umuligt have været i Portugal på det tidspunkt, hvor familien McCann ferierede i Praia da Luz.

Det mener både britisk og tysk politi imidlertid, at den pædofil- og voldtægtsdømte tysker Christian B. har.

Siden juli 2020 har han været den hovedmistænkte i sagen.

Opkaldshistorikken på hans telefon har afsløret, at han havde opholdt sig tæt på McCann'ernes ferieresort den nat, Maddie forsvandt.

Den hovedmistænkte Christian B. Foto: -

»I lang tid har tysk politi sagt, at der manglede mange brikker for at kortlægge Christian B's færden på Algave. Disse nye informationer kan være én af de brikker,« sagde en kilde hos politiet til den britiske avis The Sun i den forbindelse.

Derudover har den tyske anklager Hans Christian Wolters hævdet, at han har »konkrete beviser« på, at Christian B. myrdede Madeleine, men han har endnu ikke fremlagt dem.

Efterforskere skal desuden ifølge The Mirror have udtalt, at de er »100 procent sikre på«, at Christian B. er deres mand.

Wolters har udtalt, at politiet nu tror, at Christian B. slog Maddie ihjel i Portugal og ikke – som først antaget – tog hende med til Tyskland.

Endelig belastes den kriminelle tysker af udsagn fra både en tidligere ven og en ekskæreste som begge har forklaret, at Christian B. over for dem har indrømmet, at han har været involveret i sagen.

»Jeg ved noget om Maddie. Jeg var tæt på hotellet på det tidspunkt. Jeg boede i området dengang. Jeg vil ikke tale mere om det,« skulle han angiveligt have sagt til sin daværende kæreste.

Hvis hun stadig er i live, er Madeleine McCann i dag 18 år gammel.