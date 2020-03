I New York er over 1.000 mennesker døde som følger af coronavirus, og det lægger et stort pres på sundhedsvæsnet.

De kan nærmest ikke løbe hurtigt nok, og man kalder nu byen for USA's epicenter.

På en video optaget i ​Brooklyn, kan man se, at man har måtte ty til alternative metoder for at transportere de mange lig.

Man er begyndt at laste lig i store lastbiler med gaffeltrucks.

Billeder fra Brooklyn i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Billeder fra Brooklyn i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID

Du kan se de skræmmende billeder i videoen øverst i artiklen

USA er det land med aller flest smittede i verden.

164.785 mennesker er smittet, og af dem er lige knap 6.000 raskmeldte.

Næsten halvdelen af alle smittede i USA er fra New York.