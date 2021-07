Der findes heldige personer, og der findes distræte personer.

Så findes der også dem, der har begge egenskaber.

Det kan man i hvert fald kalde tilfældet for en 45-årige tysk kvinde.

Ifølge ABC NEWS ramte hun den lige i måsen med sine lottotal og vandt hele 33 millioner euro. Svarende til 245 millioner kroner.

Problemet var dog, at den tyske kvinde var uvidende om sin gyldne lottokupon. Derfor gik hun i flere uger uden at få den indløst.

Kvinden var den eneste vinder af lottorunden den 9 juni, da hun ramte alle syv tal.

Ifølge mediet skulle den heldige kvinde have været lidt rystet over, at hun havde gået så mange dage med en så stor pengepræmie i pungen.

»Jeg bliver stadig svimmel ved tanken om, at jeg skødesfuldt havde næsten 33 millioner euro rundt i min pung i flere uger.«

Hun planlægger nu et noget anderledes liv, end hun har været vant til.

Blandt andet vil hun hjælpe mere til med klima på et velgørenshedsniveau.