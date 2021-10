Krydstogtskibe skal til at lave flere regulativer, for at forhindre sygdomme i at spredes ombord, er konklusionen på en ny rapport.

Det har man lært, efter at pandemien med coronavirus betød, at flere skibe holdt deres passagerer ombord i lang tid sidste år.

Skibene blev kaldt for 'flydende petriskåle' af medierne i starten af 2020. De mange tilfælde af smitte med coronavirus fik dem til at blive til søs. De fik ikke lov til at lægge til land og lade passagererne komme hjem.

Mindst 28 mennesker ombord på krydstogtskibet Ruby Princess døde, og flere end 800 var smittet, da skibet lagde til kaj i Sydney i Australien i marts måned 2020.

Først nu er krydstogtindustrien ved at begynde at rejse sig langsomt igen. Det skriver Sky News.

Industrien er 1.300 milliarder kroner værd på verdensplan, men den har stadig ting som afstand mellem passagererne, brugen af ansigtsmasker og håndsprit som et krav til deres passagerer.

Og der er stadig en skepsis fra visse forskere, som advarer mod, at skibene kan være en potentiel risiko for både passagerer, de ansatte og folk, der bor nær ved de steder, hvor det lægger til land.

Professor Lora Fleming fra universitetet i Exeter siger: »Krydstogtturisme ekspanderede kraftigt, før coronavirussen ramte. Vores research viser, at det havde en stor indflydelse på både miljøet og den menneskelige sundhed.«

Nu har vi brug for mere robuste data, for at vi bedre kan se disse ting. Uden internationale standardiserede regler vil krydstogtindustrien fortsat kunne forårsage seriøse helbreds- og miljømæssige skader.«

Undersøgelsen viser også, at både passagerer og besætningens helbred blev påvirket af støjen og forureningen fra skibet. Det sidstnævnte ødelagde også havet og dets fisk.

Dr. Hrvoje Caric fra Kroatien, der også har udarbejdet undersøgelsen, siger: »Vi har længe vidst, at krydstogtskibe skader miljøet. Det er imidlertid uhyre vigtigt også at se på det menneskelige helbred i den sammenhæng..«

Artiklen: 'Den miljømæssige og helbredsmæssige påvirkning af krydstogtsturisme. En oversigt' er publiceret af Marine Pollution Bulletin journal.