Den kontroversielle republikaner Marjorie Taylor Greene blev mandag suspenderet i 12 timer fra sin Twitter-platform.

Det sker efter, at et indlæg fra kongreskvinden overtrådte virksomhedens politik om 'vildledende' information i forbindelse med corona.

Det skriver det amerikanske medie Forbes.

Suspenderingen kommer få dage efter, at den amerikanske præsident, Joe Biden, kom med en udmelding om, at sociale medier ikke gør nok for at begrænse misinformation om corona og vacciner.

epa09353550 US President Joe Biden delivers remarks on the economic recovery in the State Dining Room at the White House in Washington, DC, 19 July 2021.

Da en reporter i sidste uge spurgte præsidenten, om hvad hans budskab til sociale medier er, svarede han:

»De dræber mennesker,« og henviste til den tvivl om vacciner, der florerer på sociale medier.

Den udmelding blødgjorde han dog mandag, da han bemærkede, at bestemte brugere var ansvarlige for at sprede misinformation og ikke Facebook eller andre platforme.

Greene tweetede mandag, at sygdommen ikke var farlig for yngre mennesker, der ikke var overvægtige, og sagde, at vacciner ikke skulle være påkrævet.



Twitter har tilladt at lade indlægget forblive online, men har mærket det som vildledende

Hendes konto vil nu være i 'skrivebeskyttet tilstand' i 12 timer, hvilket betyder, at hun ikke får lov til at oprette nye indlæg i løbet af denne periode.



Greenes tweet kommer på et tidspunkt, hvor coronatilfældene igen er stigende i hele USA, da den mere infektiøse Delta-variant tager fat, og optagelsen af ​​vacciner begynder at stoppe.

Reglerne om suspendering fra Twitter ved misinformation om corona blev indført i marts. Ifølge reglementet vil en bruger blive suspenderet fra platformen i 12 timer, hvis han/hun kommer med misledende information. Efter tre brud vil brugeren blive suspenderet på permanent basis.

epa09304744 Representative Marjorie Taylor Greene speaks during a rally for former US President Donald Trump (not pictured) at the Lorain County Fairgrounds in Wellington, Ohio, USA, 26 June 2021. The rally is Trump's first since his supporters' January 6 deadly attack on the US Capitol, and marks the beginning of his campaign against 10 House Republicans, including Ohio Representative Anthony Gonzalez, who voted to impeach Trump following the Capitol events.

Det er anden gang, at Marjorie Taylor Greene bliver suspenderet fra platformen midlertidigt. Derfor har hun nu kun én chance tilbage.

Første gang et af hendes opslag blev mærket som 'misledende' var i januar, da hun i et opslag fremsatte falske påstande om valgsvindel.