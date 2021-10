En gruppe klimaaktivister har netop sagsøgt de to tyske bilproducenter BMW og Daimler, som producerer Mercedes-Benz.

Aktivisterne mener nemlig ikke, at de verdenskendte bilproducenter lever op til klimakrav, idet de nægter at stoppe deres produktion af benzin- og dieselbiler før 2030.

Helt konkret mener klimaaktivisterne og organisationen, at producenterne i stedet forværrer klimaforandringerne.

Det oplyser den tyske klimaorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) i en pressemeddelelse.

»Vi oplevede alle de chokerende oversvømmelsesbilleder i Tyskland i år. Klimakrisen kommer hårdere og hurtigere, end alle havde frygtet. Derfor kan vi ikke acceptere, når store, indflydelsesrige og økonomisk stærke globale virksomheder unddrager sig deres globale ansvar,« fortæller Jürgen Resch, som er Ngo'ens administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Det er desuden ikke første gang at klimaorganisationen Deutsche Umwelthilfe langer ud efter de to store bilproducenter. Det er nemlig tidligere set, at DUH har været efter BMW og Daimler, i håb om, at de ville opjustere deres klimaambitioner.

Men efter at det i mandags kom frem, at bilproducenterne nægter at efterleve kravene, har det nu fået organisationen til at sagsøge mærkerne. Det skriver Finans.

Men det er dog ikke kun bilproducenterne BMW og Daimler, som klimaaktivisterne er utilfredse med.

For nylig har den svenske klimabevægelse Fridays for Future, som Greta Thunberg står bag, samt Greenpeaces tyske afdeling nemlig gjort et lignende nummer, idet de stillede et krav til bilproducenten Volkswagen (VW) om, at de ligeledes bør stoppe deres produktion af benzin- og dieselbiler inden 2030.

Det mål kan klimaaktivisterne dog godt vinke farvel til, for fælles for alle tre producenter er der ingen, der kan – eller vil – leve op til målsætningen om at stoppe produktionen af benzin- og dieselbiler inden udgangen af 2030.