En ældre, historisk landevejskro har onsdag eftermiddag været i brand.

Helt konkret drejer det sig om den knapt hundrede år gamle landevejskro Krebshuset, som ligger i Sorø, for her stod der nemlig røg op fra bygningens gavl og tag onsdag eftermiddag.

Det skriver TV 2 ØST.

Slagelse Brand- og Redning modtog anmeldelsen kl. 13.31, hvorefter de rykkede ud, og så, at der ligeledes stod en mand på hotel- og krobygningens altan.

Da brandvæsenet ankom til stedet, fik de hurtigt hjulpet manden ned fra altanen, hvorefter de sendte to røgdykkerhold ind i hotel- og krobygningen.

»Vi fik hurtigt kontrol over branden og slukket den, efter vi havde fået manden sikkert ned. Efterfølgende var der kun lidt efterslukningsarbejde tilbage,« fortalte John Jensen, som er indsatsleder hos Slagelse Brand- og Redning station Sorø, til TV 2 ØST.

Ifølge John Jensen er branden på landevejskroen formentligt opstået på baggrund af et kortsluttet køleskab og har kun forårsaget, at der er kommet et stort hul i bygningens loft.

Der er med andre ord ikke sket nogle alvorlige bygningsskader, og ingen er kommet til skade.

Krebshuset har rødder tilbage fra starten af 1700-tallet og har gennem tiden haft et utal af besøgende trafikanter, som skulle krydse den gamle Hovedvej 1.