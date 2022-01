De er hurtige til at reagere, hvis smitten med coronavirus bliver fundet inden for landets grænser. Kina lukker hele det lokale samfund ned.

En sådan nedlukning har ført til, at en kvinde sidder fast i huset hos en mand, som hun mødte på en blind date. Det skriver BBC.

Hun bliver kun identificeret som frøken Wang, men hun har lagt en besked op på det sociale medieplatform WeChat i sidste uge.

Hun fortæller, at hun ikke kan komme hjem igen, efter at hun blev lukket inde hos den blinde date. Hun var ellers kommet på besøg for at spise et måltid.

I posteringen sagde hun, at hun for nylig var kommet tilbage til Zhengzhou i forventningen om det kinesiske nytår.

»Jeg er ved at blive gammel, så mine forældre havde arrangeret flere end ti blinde dates for mig,« lød det i hendes opslag.

Den femte date havde inviteret hende på et måltid mad i sin lejlighed.

Imidlertid opdagede hun under middagen, at der var erklæret en nedlukning af hele samfundet, på grund af coronavirus. Nu var hun pludselig nødt til at blive i adskillige dage,

Frøken Wang fortalte medierne i søndags, at hun da havde siddet fast i fire dage. Situationen var ikke ideel.

Men sulten var hun ikke. Hendes date havde kokkereret hver eneste dag, de tilbragte sammen.

Hun tilføjede, at han »ikke talte så meget«.

Det er uklart, om hun stadig sidder fast i den blinde dates lejlighed.

Det kinesiske styre har en nulpolitik, når det gælder corona. En nedlukning bliver hurtigt pålagt et samfund, hvor der konstateres virus.