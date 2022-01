Der er meget stor forskel på, hvor godt det går i Nordjylland, og hvordan det står til i København.

I hvert fald når det kommer til corona-situationen. Region Hovedstaden er nemlig lige nu den region, der har suverænt flest indlagte patienter med covid-19 på sygehusene, viser tal fra Statens Serum Institut (SS).

320 patienter var 11. januar 2021 indlagt med covid-19 i hovedstadsregionen, mens der samme dag blot var 74 indlagte med covid-19 i Region Nordjylland.

Men selvom der er store forskelle på, hvor mange indlagte der er på sygehusene rundtomkring i regionerne, er det præcist de samme restriktioner, der nu kommer til at gælde for hele landet.

Det står klart, efter at S-regeringen og dens støttepartier onsdag aften blev enige om ikke at forlænge en række af de coronarestriktioner, der blev indført i starten af december.

Derfor kan store dele af kulturlivet fra søndag slå dørene op igen, så det igen bliver muligt at gå i biografen, i teateret, på museum og til mindre koncerter. Også højskoler, zoologiske haver og forlystelsesparker kan åbne.



Men på trods af, at der er store forskelle mellem de fem regioner på, hvor pressede sygehusene er af indlæggelser med corona, er der fortsat lige så mange restriktioner i Nordjylland, som der er i København.

Det kunne ellers give ganske god sundhedsfaglig mening at lette lidt mere på restriktionerne i nogle dele af landet, lyder det fra professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard, der også sidder med i den eksterne referencegruppe, der rådgiver regeringen om coronasituationen.

»I den nuværende situation, hvor der er så store forskelle mellem regionerne, kunne det helt sikkert have givet udmærket mening at lette på en del af restriktionerne nogle steder i landet,« siger Jes Søgaard.

Når der alligevel ikke bliver skelnet til de forskellige indlæggelsestal i regionerne i forhold til restriktioner, skyldes det ifølge Jes Søgaard formentlig, at det ville skabe for meget politisk ballade at gøre det.

»Og så har man også før haft den her diskussion af, at folk ville rejse på kryds og tværs af landet. Det er dog nok en lidt ubegrundet frygt. Det er i hvert fald nok de færreste københavnere, der for eksempel ville køre til Aalborg eller Silkeborg for at kunne gå lidt længere tid på restaurant,« siger Jes Søgaard.

Heller ikke ifølge Ulrik Gerdes, der forsker i epidemiologi og overlæge på Klinisk Biokemisk afdeling i Esbjerg, er der nogen grund til ikke at lempe på restriktionerne i de mindre coronaramte regioner.

»Der er så stor skævhed mellem regionerne lige nu, at det ville give god mening at lempe på restriktionerne øst for Storebælt – også selvom sjællænderne sikkert ville brokke sig over det,« siger Ulrik Gerdes.



B.T. spurgte på Sundhedsministeriets pressemøde onsdag aften, hvorfor der ikke er forskel på restriktionerne rundtomkring i landet, når forskellene på indlæggelser og smittetal er så store, som de er.

»Det er svært i et land som Danmark at gøre det her uensartet, fordi vi er så relativt lille et land,« lød svaret fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

»Derfor er det for nærværende ikke aktuelt. Vi ser det her som en hurtig trinvis genåbning,« sagde Brostrøm.