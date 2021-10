En rasende folkemængde i det vestlige Kenya har dræbt børneseriemorderen, som undslap fra fængslet for to dage siden. Det oplyser politiet.

Landsbybeboere sporede den 20-årige Masten Wanjala til et hus i byen Bungoma, hvor de slog ham ihjel.

Politiet havde da iværksat en stor menneskejagt på manden, som allerede havde tilstået, at han havde dræbt 10 små drenge gennem en periode på fem år. Det skriver BBC.

Han havde også tilstået, at han bedøvede dem – og i nogle tilfælde drak deres blod.

Seriemorderen Masten Wanjala havde 10 unge drenges liv på samvittigheden. Foto: Direktorate of Criminal Investigations Vis mere Seriemorderen Masten Wanjala havde 10 unge drenges liv på samvittigheden. Foto: Direktorate of Criminal Investigations

Ifølge folk var han flygtet til sine forældres hus. Forældrene havde ellers slået hånden af ham.

Han blev efterfølgende stranguleret af naboerne, som opdagede, at han var i hjemmet, Det fortalte et øjenvidne til avisen The Standard.

»Masten Wanjala forsøgte først at undslippe, ved at gemme sig i nogle nærliggende huse,« fortalte Bungomas politichef til avisen. Hans familie identificerede efterfølgende liget.

»Vi er ikke sikre på, hvordan det lykkedes ham at rejse den lange vej fra Nairobi, til hans forældres hjem ude på landet,« siger Musyoki Mutungi, politichef i Bungoma.

Wanjala optrådte som fodboldchef, da han lokkede drengene til et forladt område. Det blev det sidste sted, de sås i live.

Efter han blev arresteret i juli, tog han politiet ud til de steder, hvor han havde begravet sine ofre.

De tre politimænd, der var på arbejde, mens han undslap i onsdags, er blevet sigtet for at lade en indsat flygte, men hele landet er i chok over, at han kunne slippe afsted.