Den kendte tyske tv-journalist Susanne Ohlen har ikke blot rapporteret fra de voldsomme oversvømmelser i Tyskland i sidste uge, hvor flere hundrede menensker er døde, og endnu flere har mistet deres hjem.

Hun har med sine bare næver været med til oprydningsarbejdet, simpelthen fordi hun ikke kan lade være.

»Man må bare hjælpe,« siger hun i et tv-indslag, hvor hun fortæller om situationen i Tyskland, mens hun hiver en skovl frem for at vise, at hun ikke kun er der for at reportere. Det skriver Berlingske.

Men det er løgn, det er alt sammen løgn. For journalisten er blevet filmet i smug, inden hun skulle på TV, og her ser man, hvordan hun står og smørrer mudder i hovedet og på tøjet, som det kan ses på vidoen nedenfor.

Das ist die @RTLde Moderatorin Ohlen, die "anpackt" - wie im nachfolgenden RTL-Artikel geschrieben wird.@Hadmut @argonerd pic.twitter.com/l1zFOd1pdc — Eddie Graf (@Eddie_1412) July 22, 2021

Og de, der ellers startede med at rose journalistens heltegerning, har nu trukket i land. De tyske seere er rasende, og Susanna Ohlens arbejdsplads, RTL, har også reageret på situationen.

RTL har nemlig sendt hende på orlov.

Arbejdspladsen fortæller videre til det tyske medie Bild, at Susanna Ohlens måde at arbejde er er i strid med de journalistiske principper og stationens standarder.

Susanna Ohlen har ikke selv kommenteret på hændelsen eller orloven.