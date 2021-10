Hvad der skulle have været et hyggeligt restaurantbesøg i den gamle bydel i Stokholm udviklede sig pludselig til at være et stort slagsmål.

Lørdag aften omkring klokken 20 modtog det svenske politi nemlig en anmeldelse om, at en stor gruppe mennesker var gået til angreb på gæster ved Bachhis Pub og Restaurant i Sverige.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Her blev flere personer slået og sparket, mens en enkelt blev kørt til hospitalet.

Bacchis skulle angiveligt være et sted, som både har spisende restaurantgæster, men som også er kendetegnet ved at være et sted, som fodboldfans besøger inden, under og efter kampe.

En af restaurantens gæster fortalte om den kaotiske hændelse til det svenske medie, hvor en stor flok af mennesker angiveligt skulle have kastet med stolene og udøvet vold.

»Jeg sad og spiste på en restaurant, da jeg så en masse mennesker med elefanthuer kom forbi. Alle var mørkklædte. Jeg gik ud og så, hvordan 20-30 mænd begyndte at slås og kastede med stolene, og en liggende fyr blev sparket, og man kunne høre, hvordan de skreg,« fortalte et vidne til mediet.

Det var desuden ikke kun en lang række personer, der fik omfattende skader. Restauranten blev nemlig også udsat for groft hærværk, idet flere af vinduerne blev smadret.

Ifølge det svenske politi tyder det på, at det store slagsmål er opstået på baggrund af uenigheder mellem to fangrupper, som er relateret til søndagens derby mellem AIK og Djurgården.