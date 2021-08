De ligger side om side om side. Og venter. Og venter. Og venter.

»Det er ude af kontrol i øjeblikket,« siger Niels Larsen.

Han er ifølge Børsen fragtchef for det amerikanske marked i det danske speditørfirma DSV, så han oplever på nærmeste hold, hvordan der i øjeblikket er kaos ud for havnene i Los Angeles og ved Long Beach.

Her kan containerskibene simpelthen ikke komme ind i havneknudepunktet, der normalt tager mod en tredjedel af al søfragt til USA. Ikke mindst fra Asien.

I øjeblikket ligger hele 37 kæmpeskibe i kø for at komme af med deres last, fordi der simpelthen ikke er plads i havnene. Normalt ligger der måske højst et containerskib og venter.

Den nuværende situation skyldes en generel stigning i omfanget af søfragt samt de mange coronanedlukninger i havne rundt om i verden i løbet af de seneste år – i øjeblikket har en terminal i verdens tredjestørste containerhavn, kinesiske Ningbo-Zhoushan ved Shanghai, eksempelvis været lukket siden 11. august, skriver CNN.

Det skyldes ifølge Niels Larsen også, at de pågældende havneområder er 'bedagede', og at det samtidig halter efter med at få ekspederet den megen gods fra havnen og videre ud i USA.

Det vil med stor sandsynlighed påvirke den forestående julehandel.

Havnen i Long Beach har svært ved at klare presset. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Havnen i Long Beach har svært ved at klare presset. Foto: Lucy Nicholson

»Flaskehalsene bliver bare værre og værre lige nu. For når et skib så ligger i ugevis ud for L.A. og venter på at blive tømt, så kommer det jo heller ikke tilbage til Asien. Og når det langt om længe gør det, møder det også flaskehalse der. Flere steder begynder varer til julehandlen at blive afskibet allerede nu, men der er bare ikke plads,« siger Niels Larsen, DSV.

De 37 skibe i kø er tæt på at tangere rekorden, der blev sat så sent som tidligere i år, hvor 40 skibe lå i kø ud for Los Angeles og Long Beach i februar. Men også flere gange siden har der været store køer uden for containerknudepunktet.

Situationen giver mindelser om tidligere i år, hvor det enorme containerskib 'Ever Given' gik på grund i Suezkanalen og blokerede for al trafik i dagevis. Dengang endte hundredvis af containerskibe i kø, og også det påvirkede verdenshandlen massivt.

For nyligt udtalte chefen for den tyske transportgigant Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, at han først forventer, at situationen løsner op i første kvartal af 2022. Tidligst.