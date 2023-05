I den norske hovedstad kan man i disse dage få sig et spektakulært syn.

Onsdag formiddag sejlede verdens største krigsskib, det amerikanske hangarskib USS »Gerald R. Ford«, ind til Oslo, hvor det skal ligge til havn i fire dage.

Skibet har plads til en besætning på omkring 4500 mænd og kvinder. Det er 333 meter langt og 41 meter bred ved vandlinjen.

Så måske er det heller ikke så overraskende, at det er blevet lidt af et tilløbsstykke blandt nordmændene.

Det amerikanske hangarskib 'USS Gerald R. Ford' skal ligge i havn i Oslo i fire dage. Billedet her er taget onsdag morgen. Foto: Javad Parsa Vis mere Det amerikanske hangarskib 'USS Gerald R. Ford' skal ligge i havn i Oslo i fire dage. Billedet her er taget onsdag morgen. Foto: Javad Parsa

Onsdag aften melder den norske avis Dagbladet om bilkø på motorvejen E18 langs Oslofjorden, hvilket angiveligt skyldes nysgerrige bilister, der har sat farten ned for at se det imponerende hangarskib.

Skibet og dets store besætning vil i de kommende dage gennemføre træningsøvelser med de norske væbnede styrker langs landets kyst, oplyser det norske militær ifølge Reuters.

Tidligere på dagen talte Dagbladet med flere af skibets marinesoldater, som var gået i land og glædede sig til at finde ud af, hvad den norske hovedstad har at byde på.

Mens skibet ligger i Norge, er der indført flyveforbud over hele indre Oslofjorden.

Der er plads til omkring 90 fly og helikoptere på USS »Gerald R. Ford«, og flydækket er 78 meter bredt.

Verdens største krigsskib, det amerikanske skib USS "Gerald R. Ford", har en besætning på omkring 4500 mænd og kvinder. Der er desuden plads til omkring 90 fly og helikoptere. Her ses skibet ankomme til Oslo onsdag formiddag. Foto: NTB Vis mere Verdens største krigsskib, det amerikanske skib USS "Gerald R. Ford", har en besætning på omkring 4500 mænd og kvinder. Der er desuden plads til omkring 90 fly og helikoptere. Her ses skibet ankomme til Oslo onsdag formiddag. Foto: NTB

Skibet drives af to atomreaktorer, og det sejler med en topfart på 30 knob svarende til 55,56 km/t.

Skibet har både egen frisør, en tandlægeklinik og sågar også en Starbucks-café.

USS »Gerald R. Ford« blev officielt indviet 2. marts 2017, hvor den daværende præsident, Donald Trump, blandt andet sagde:

»Dette er resultatet af amerikansk arbejdskraft, når den er bedst. Amerikanske arbejdere er de bedste i verden. Dette krigsskib, og alle der arbejder på det, bør være en kilde til fælles stolthed for hele nationen.«

Det var først mandag, det blev offentligt kendt, at det amerikanske hangarskib skulle til Oslo.

At rejsen går til Oslo, er blevet tolket som et tegn på, at USA ønsker at vise tilstedeværelse og afskrækkelse i det nordiske område efter Ruslands invasion i Ukraine.

Det er ikke blevet taget godt imod af den russiske ambassade i den norske hovedstad.