I videoen foroven kan du se et sammenklip af Trumps tidligere kontante udtalelser om atomaftalen og Iran.



USA trækker sig ud af atomaftalen med Iran.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, i en tale tirsdag aften, dansk tid.

»Aftalen skulle aldrig, aldrig være lavet. Den har ikke givet ro og fred, og det vil den aldrig,« siger Trump, der øjeblikkeligt vil skrive under på, at aftalen ophæves.

Under talen lød det også fra Trump, at man vil indføre det »højeste niveau af økonomiske sanktioner over for Iran. Han lod samtidig forstå, at lande, der støtter Iran, kan blive ramt af sanktioner.

Foto: JONATHAN ERNST Foto: JONATHAN ERNST

Han fortæller samtidig, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil rejse til Nordkorea forud for et planlagt topmøde mellem Nordkorea og USA.

Blot få minutter efter Trumps melding er Israels præsident, Benjamin Netanyahu, gået på talerstolen for kortfattet at slå fast, at man støtter USA's beslutning.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tirsdag aften reageret på meldingen fra Trump.



På Twitter skriver han, at Frankrig, Tyskland og Storbritannien beklager den amerikanske beslutning:

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. maj 2018

Aftalen, som USA altså nu trækker sig ud af, blev indgået i 2015 mellem de tre største lande i EU samt Kina, Rusland, USA og Iran.



Forud for Trumps tale tirsdag aften talte BT med mellemøst-ekspert Claus Valling Pedersen.

Her lød analysen, at skulle Trump annullere atomaftalen, hvilket altså nu er sket, vil det skabe uro i Mellemøsten, da Iran formentlig vil gøre livet svært for amerikanerne i Mellemøsten:

»Det kan de gøre ved at støtte de kræfter, som arbejder mod amerikanske interesser. Det kunne være Hezbollah i Libanon og Assad i Syrien.«

Foto: SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB

Ifølge USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen vil Trump ikke vinde meget ved nu at træde ud af atomaftalen.



Da BT talte med USA-kenderen, inden nyheden fra Trump kl. 20.00 tirsdag aften, dansk tid, lød analysen således:

»Han vil gerne lave en bedre aftale, men det er ikke et godt udgangspunkt at forhandle på, hvis han træder ud af den nuværende. Det vil næppe få nogle konsekvenser heller. De andre aftaleparter står fast på aftalen, og Iran har allerede fået de beløb, der stod indefrosset i amerikanske banker. Det sender også et dårligt signal til Kim Jong-un, mens man prøver at lave en aftale med Nordkorea. Jeg har meget svært ved at se, hvad fordelene skulle være«.