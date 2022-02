I Ukraine er en af forretningerne i den danske kæde JYSK under angreb.

Hvis man befinder sig i den ukrainske hovedstad, Kiev, fredag aften dansk tid, kan man høre flere eksplosioner.

Russerne rykker tættere og tættere på hovedstaden, selvom ukrainerne gør alt, hvad de kan for at forsinke processen.

Derfor er broerne til byen blevet sprængt i stykker for at holde russerne for døren.

Dog har området Hostomel i det nordlige Kiev været under voldsomme angreb. Her kan man se sort røg komme op fra en JYSK-butik, der er kendt for at sælge senge, puder og dyner.

»Det er en af vores nyere butikker i en forstad til Kiev, der er ramt. Vi besluttede torsdag at lukke butikkerne i Ukraine, da invasionen begyndte, så der var ikke nogen tilstede i butikken, da den blev ramt,« siger Rune Jungerg Pedersen, der er kommunikationschef i JYSK, og tilføjer:

»Derfor ved vi ikke præcis, hvordan butikken ser ud nu.«

Der findes 86 JYSK-forretninger i Ukraine, som er lukket ned grundet krisesituationen i landet.