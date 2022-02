NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har netop fortalt på et pressemøde, at Rusland ikke stopper ved Ukraine.

De vil ifølge NATOs norske generalsekretær fortsætte deres invasion længere mod vest.

»Vi står over for en 'new normal' i Europa, siger Jens Stoltenberg på et pressemøde efter hastemødet i NATO.

Han beskriver Ruslands Vladimir Putins beslutning om at invadere Ukraine, som en forfærdelig strategisk fejltagelse:

»Rusland kommer til at betale en særdeles høj pris i de kommende år,« siger Jens Stoltenberg på pressemødet.

Den tidligere norske statsminister, har overtaget den post, som Anders Fogh tidligere havde.

Han fortæller videre, at Putin har bedt NATO om at trække deres tropper ud af de lande, der trådte ind i NATO-alliancen efter 1997.

Her er en liste over de lande, der er trådt ind i NATO-samarbejdet efter 1997:

Nordmakedonien 2020

Montenegro 2017

Albanien 2009

Kroatien 2009

Bulgarien 2004

Estland 2004

Slovakiet 2004

Rumænien 2004

Letland 2004

Litauen 2004

Tjekkiet 1999

Ungarn 1999

Polen 1999

Opdateres …