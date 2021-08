10. august 2019 blev Jeffrey Epstein fundet død i sin fængselscelle i Metropolitan Correctional Center i New York.

Selvmord, lød forklaringen fra myndighederne. Men kvinden, der i høj grad havde været med til sætte rigmanden bag tremmer, er ikke overbevist.

Miami Herald-journalisten Julie K. Brown har netop udgivet en bog om sit arbejde med at afsløre rigmandens gruopvækkende mønster med overgreb på unge kvinder.

Og i den forbindelse italesætter hun sin tvivl om, hvorvidt Jeffrey Epstein døde for egen hånd. En tvivl, hun i øvrigt langtfra er alene om at have.

»Der er tale om en mand, der ikke engang bandt sine egne snørebånd. Han havde butlere til at gøre alt for ham,« forklarer hun the The Guardian og fortsætter:

»Tanken om, at han skulle have været i stand til at gøre sådan noget – brække tre knogler i sin krop – selv, er for mig uudgrundelig.«

Jeffrey Epstein blev fundet i sin celle klokken 6.30 lokal tid 10. august. På knæ og med et orange lagen om sin hals.

Snart berettede myndighederne på baggrunden af retslægens undersøgelse, at der var tale om et selvmord.

Statsanklager Geoffrey Berman under et pressemøde i forbindelse med anholdelsen af Jeffrey Epstein. Foto: JASON SZENES Vis mere Statsanklager Geoffrey Berman under et pressemøde i forbindelse med anholdelsen af Jeffrey Epstein. Foto: JASON SZENES

Retsmedicineren Michael Baden, der også var til stede ved obduktionen, var dog ikke enig.

Under selve undersøgelsen blev det konstateret, at den nu afdøde rigmand havde brækket tre knogler i halsen.

En af disse knogler var tungebenet, og Michael Baden har efterfølgende udtalt, at det er højest usædvanligt, at det skulle brække under hængning.

Det måtte være drab, fastslog han, men myndighederne fastholdt deres udsagn. Og holdt tæt med de videooptagelser fra cellen, der rent faktisk kunne fastslå de faktiske omstændigheder.

Julie K. Brown Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock Vis mere Julie K. Brown Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock

Julie K. Brown mener dog, der er noget lorent ved forklaringen.

»Det tætteste jeg kan komme på at sige, at det var selvmord, er, at det var et assisteret selvmord. Med andre ord: at han betalte nogen for at gøre det,« udtaler hun til The Guardian.

Hun mener desuden, at Jeffrey Epstein var ved godt mod. Sikker på, at han – igen – kunne slippe billigt for sine forbrydelser.

»Først og fremmest var han en mand, der rent faktisk mente, han var hævet over loven. Han blev på et tidspunkt interviewet af en journalist, der spurgte ham ind til hans kriminalitet. Her sammenlignede han det, han havde gjort mod piger, med at stjæle en bagel,« forklarer hun i The Daily Beast-podcasten 'The New Abnormal'.

Hun ryster på hovedet over sammenligningen, der virker absurd, når man tænker på, hvad Jeffrey Epstein var dømt og mistænkt for.

I 2005 fandt FBI frem til adskillige unge kvinder, som beskyldte Jeffrey Epstein for overgreb.

Men selvom efterforskningen var omfattende og beviserne tunge, formåede rigmanden dengang at indgå en tilståelsesaftale.

Han blev i 2008 udelukkende kendt skyldig i at have opfordret en mindreårig til prostitution, og efter 13 måneders ophold i et åbent fængsel blev han prøveløsladt og kunne fortsætte sit liv, som om intet var hændt.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Lige indtil 2018, hvor Julie K. Brown udgav en række artikler, der afdækkede, hvordan han i årevis skulle have misbrugt mindreårige kvinder. Holdt dem som sexslaver og lånt dem ud til sine venner.

Andre medier havde snuset til sagen tidligere, men ikke før Julie K. Browns udgivelser blev afsløringerne en realitet.

Politiet genoptog sagen, og 6. juli 2019 blev Jeffrey Epstein anholdt. Sigtet for menneskehandel med henblik på prostitution.

Straks efter anholdelsen blev han ført til Metropolitan Correctional Center. Her delte han fængselscelle med en tidligere betjent tiltalt for fire drab.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

23. juli blev Jeffrey Epstein så fundet bevidstløs i cellen. Om hans cellekammerat havde overfaldet ham, eller om han selv stod bag, er stadig uvist.

Sikkert er det dog, at de blev splittet op, og rigmanden fik en celle på en særlig afdeling for selvmordstruede.

En uge senere vendte han tilbage til en normal fængselscelle, som han skulle dele med en anden. Denne blev dog flyttet 9. juli. Og dagen efter var Jeffrey Epstein død.

To betjente fra Metropolitan Correctional Center blev efterfølgende sigtet for at have forsømt deres arbejde.

Michael Thomas og Tova Noel undgår fængselsstraf for pligtforsømmelse på jobbet, mens de havde til opgave at passe på Jeffrey Epstein. (Arkivfoto) Jane Rosenberg/Reuters Vis mere Michael Thomas og Tova Noel undgår fængselsstraf for pligtforsømmelse på jobbet, mens de havde til opgave at passe på Jeffrey Epstein. (Arkivfoto) Jane Rosenberg/Reuters

Egentlig skulle de have gået runder og set til de indsatte.

I stedet forfalskede de ifølge anklagemyndigheden vagtrapporten, surfede på internettet og tulrede rundt i fællesområder.

Betjentene – en mand og en kvinde – indgik i maj en aftale med anklagemyndigheden.

De slipper for fængselsstraf, men skal i stedet udføre 100 timers samfundstjeneste.