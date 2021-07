»Det var et brutalt og kujonagtigt angreb på en forsvarsløs kvinde, og Smith er med rette blevet fængslet på livstid.«

Ordene kommer fra ledende efterforsker ved Greater Manchester Police og omhandler et makabert drab, der fandt sted i februar. Et drab begået af en 41-årig brite ved navn Daniel Grant Smith.

Hans offer hed Imogen Bohajczuk og var hans kæreste. Hun blev kun 29 år, førend han med adskillige knivstik dræbte hende og efterlod hende død i en lejlighed i Oldham.

Da en bekymret veninde uger senere ville tjekke op på Imogen Bohajczuk, fandt hun hendes livløse krop på gulvet. Med rød neglelak var der skrevet en besked på benet: »It was me« – »det var mig.«

Daniel Grant Smith havde ellers gjort sit for at dække sine spor, beretter politiet i en pressemeddelelse.

Han havde brugt Imogen Bohajczuks telefon og flere gange betalt med hendes kreditkort. Alligevel blev han anholdt og sigtet blot en dag efter, at kærestens livløse krop var fundet

Da politiet fremlagde de tungtvejende beviser for ham, tilstod han.

Blandt andet opdagede politiet hurtigt, at Imogen Bohajczuk samme måned som sin død havde henvendt sig og berettet, at kæresten havde overfaldet hende og efterladt mærker på både hals og håndled.

Imogen Bohajczuk. Foto: Greater Manchester Police Vis mere Imogen Bohajczuk. Foto: Greater Manchester Police

Hun anmeldte også et overfald i 2020.

Det sidste overfald i februar overlevede hun ikke. Obduktionen viste, at hun var blevet stukket tre gange. Og at samtlige knivstik kunne have været dødelige.

Der blev også fundet mærker på hendes hals.

Ydermere blev det vurderet, at hun havde ligget død i lejligheden i tre uger, før hun blev fundet.

Ved fundet stod det klart, at en ung lille dreng havde mistet sin mor.

»Familien er nu nødt til at samle resterne af deres liv op fra gulvet og forsøge at acceptere forholdene omkring deres datter, søster og kærlige mors død. Intet vil nogensinde give dem fred,« sagde ledende efterforsker ved Greater Manchester Police, Andy Naismith, da der forleden faldt dom i sagen.

Skyldsspørgsmålet var let for dommer Patrick Field at tage stilling til, da Daniel Grant Smith allerede havde tilstået.

Nu var spørgsmålet blot, hvad straffen skulle være.

»Som jeg tidligere har fortalt dig, er der kun én straf i loven, som man kan få for mord, og det er livsvarigt fængsel. Det er dog stadig min opgave at beslutte, hvornår du tidligst kan blive prøveløsladt,« indledte dommer Patrick Field ifølge Manchester Evening News.

Han fastslog derefter, at Daniel Grant Smith kan forvente at sidde fængslet i minimum 17 og et halvt år for sit – med dommerens ord – »brutale og voldelige angreb«.

Med reference til teksten skrevet med neglelak på Imogen Bohajczuks ben, sagde han:

»Dette er en handling af hård og grusom triumferne.«