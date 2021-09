De har allerede nu mangel på flere varer i Storbritannien. Brexit har medført, at briterne mangler godt 80.000 lastbilchauffører, og fastfoodgiganten McDonald's har indstillet leverancerne af kyllingestykker over hele landet.

I det hele taget kører fødevareproduktionen i det engelske på lavt blus. De er under så meget pres med mangel på arbejdskraft, at noget af produktionen måske skal rykke udenlands, siger Andrew Opie fra det britiske detailhandels konsortium. Det skriver BBC.

Ifølge ham er mangelen på lastbilchauffører og anden arbejdskraft så udtalt, at de er på kanten til ikke at klare det for øjeblikket.

Han advarer om, at den kommende julehandel bliver 'ekstremt udfordrende' i visse områder.

Virksomhederne kan ikke rekruttere nok personale, siger han og tilføjer: »Vi kæmper.«

Andrew Opie talte ved et møde i handels- og forretningskommissionen, en uafhængig gruppe af forretningsfolk, der rådgiver den britiske regering.

Han fortalte, at manglen på chauffører var en voldsom udfordring for industrien. Men han var faktisk mere bekymret for manglen på arbejdskraft i fødevareindustrien.

»Selvom ethvert forsøg, der er blevet gjort på fødevarefabrikkerne, så kan vi bare ikke rekruttere nok briter til at fylde pladserne. De er tilsyneladende ikke interesserede i at have disse job,« siger Andrew Opie.

»Det giver regeringen et valg. Enten ønsker man at beholde niveauet af madproduktion, som det er for øjeblikket. Eller man kan risikere at sende noget af produktionen ud af landet – og så importere fødevarerne til Storbritannien,« tilføjer han.

En talsmand for regeringen kalder imidlertid Storbritanniens fødevareforsyning for 'meget modstandsdygtig'.