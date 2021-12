Charmerende. Anderledes og meget britisk.

Den britiske premierminister har i høj grad vundet vælgernes gunst på bare at være Boris, men nu giver den lidt arrogante charlatanstil problemer for Boris Johnson.

»Han har blæst på alt og alle og gjort, hvad der passede ham så længe, at selv hans egne har fået nok.«

Det siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som peger på, at det, der tidligere var Johnsons force – netop hans facon – nu risikerer at ramme ham i nakken som en boomerang.

Boris Johnson er kommet i problemer på grund af en julefrokost i Downing Street under coronanedlukningen sidste år. (Arkivfoto) Vis mere Boris Johnson er kommet i problemer på grund af en julefrokost i Downing Street under coronanedlukningen sidste år. (Arkivfoto)

»Der er en vrede i Boris Johnsons bagland, som man ikke skal undervurdere. Indtil nu har han appelleret til både klassiske borgerlige vælgere og en del vælgere i arbejderklassen, som er blevet konservative. Det har han gjort på charme og på at være Boris. Men nu er stemningen ved at vende.«

Skandaler har der været nok af for Johnson den seneste tid.

Det er ikke engang en måned siden, at premierministeren holdt en bizar tale for britiske erhvervsfolk, hvor han tilsyneladende helt tabte tråden, rodede rundt i sit manuskript og talte pinligt og usammenhængende om tegneseriefiguren Gurli Gris.

Han har også fået lammende kritisk for sin håndtering af coronapandemien.

Og da hans tidligere rådgiver Dominic Cummings kørte på tværs af landet, mens han var syg af corona, selv om alle andre fik besked på at blive hjemme, vakte det enorm harme i befolkningen.

Nu befinder den konservative premierminister sig – igen – i et gigantisk politiske stormvejr, og denne gang er årsagen noget så banalt som en julefrokost.

Problemet er bare, at omstændighederne omkring festen er alt andet end banale.

Sidste år festede omkring 50 medarbejdere nemlig i Downing Street få dage efter, at Johnson havde underkastet landet meget strikse coronarestriktioner.

Labours leder, Keir Starmer, har langet hårdt ud efter Boris Johnson efter julefesten. Foto: JESSICA TAYLOR Vis mere Labours leder, Keir Starmer, har langet hårdt ud efter Boris Johnson efter julefesten. Foto: JESSICA TAYLOR

Den dag, julefrokosten blev afholdt, døde over 600 briter som følge af coronavirussen.

Og ikke nok med det:

Mange af dem sov ind i ensomhed, fordi pandemien forhindrede deres kære i at besøge dem, og samtidig måtte den britiske befolkning holde en jul med store afsavn og uden selskab af familie og venner.

Boris Johnson har benægtet, at hans stab festede under nedlukningen, men forleden dukkede en video op fra 22. december sidste år, som viste noget andet.

Her ses nogle af hans pressefolk under forberedelserne til et pressemøde, hvor de stiller kritiske spørgsmål til hinanden. Medarbejderne joker med julefrokosten, og Johnsons daværende talsperson, Allegra Stratton, afviser med et stort smil, at der har været fest.

»Det var ikke en fest, det var bare ost og vin.«

»Det var et forretningsmøde,« griner hun og understreger, at der ikke var tale om en julefest, men et forretningsmøde.

»Og der blev ikke holdt afstand.«

EXCLUSIVE: Video obtained by ITV News shows Downing Street staff joking about a Christmas party on 18th December last year.



No 10 has spent the past week denying any rules were broken. This new evidence calls that into question. pic.twitter.com/nKYK0tG0dQ — Paul Brand (@PaulBrandITV) December 7, 2021

Onsdag måtte en grådkvalt Stratton tage sin afsked, og Boris Johnson måtte undskylde.

Jakob Illeborg vurderer dog, at sagen har skabt så megen vrede og skuffelse i befolkningen – og også i konservative kredse – at situationen er »ganske alvorlig« for den britiske leder.

»Boris Johnson er som en kat med ni liv. Han har haft mange politiske skandaler, men de har ikke rigtig bidt på ham. Nu begynder mange – også i den borgerlige lejr – at spekulere i, om katten Boris har flere liv,« siger Illeborg.

»Det er virkelig alvorligt,« tilføjer han.

Johnsons tidligere rådgiver Allegra Stratton tog onsdag sin afsked efter, at en pinlig video dukkede op. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Johnsons tidligere rådgiver Allegra Stratton tog onsdag sin afsked efter, at en pinlig video dukkede op. Foto: ADRIAN DENNIS

»Det, der tidligere var hans force – hans meget britiske facon – kan ende med at blive det modsatte, hvis han ikke bliver opfattet som troværdig. På et tidspunkt har selv katten Boris ikke flere liv.«

Illeborg peger på, at især tidspunktet er farligt for Johnson.

Storbritannien befinder sig netop nu på kanten af en potentiel sundhedsmæssig krise, hvor et rekordstort antal coronasmittede med både delta- og omikronvarianter risikerer at lamme sundhedssystemet.

Premierministeren har med andre ord brug for, at befolkningen bakker op og gør, som han siger, når han beder dem blive hjemme og rette sig efter restriktionerne.

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

»Lige nu er der en begrundet frygt for, at folk vil se stort på anbefalingerne, fordi de mener, at Boris Johnson er en hykler. Appetitten på endnu en nedlukning er endnu mindre i Storbritannien, end den er i Danmark, og når man så oven i hatten ser en video, hvor Johnsons egne folk tager gas på det hele og holder fest midt i pandemien, så bliver det svært at få folk til at blive hjemme,« siger han.

Derudover peger Illeborg på, at både vælgere og partikammerater vender ham ryggen.

»Den seneste uge har juleskandalen ligget og ulmet, og premierministeren har ikke villet svare på spørgsmål. Hans konservative kolleger har måttet tage slagene for ham. De savnede en udmelding fra Johnson og kom til at se latterlige ud på tv.«

»Derudover er Boris Johnson ved at miste opbakning i baglandet. Vælgerne synes ikke, det her er sjovt, og landet står midt i en potentiel stor sundhedskrise. Det er ikke en god cocktail,« siger Jakob Illeborg.