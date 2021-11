»Let's go, Brandon.«

En sætning, der råbes under sportskampe, skrives i kommentarspor og hitter på diverse sociale medier.

Ifølge BBC anses sætningen som en indirekte fuckfinger til den amerikanske præsident Joe Biden. Årsagen er ret så komisk.

Fænomenet startede i september, efter en reporter 'angiveligt' hørte forkert, da nogle amerikanere råbte »Fuck Joe Biden« under et Nascar-motorløb i staten Alabama.

Racerkøreren Brandon Brown blev efter løbet interviewet af NBC-reporteren Kelli Stavast, som kunne høre, at der blev sunget fra tribunepladserne.

»Du kan høre råbene fra publikum … Let's go, Brandon,« sagde Kelli Stavast, som enten havde hørt forkert eller bevidst ændrede, hvad der reelt blev sunget fra tilskuerpladserne.

Efterfølgende blev interviewet delt af flere højrefløjsinfluencere, og interviewet gik mildest talt viralt.

Donald Trump er også hoppet med på bølgen.

Udover at hans søn har delt et link til interviewet fra hans Twitter-profil, er farmand Trump blevet spottet med et 'Let's go, Brandon'-banner under et vælgermøde.

Flere musiker har ligeledes lavet sange med den populære sætning, og især rapperen Loza Alexander har nydt godt af fænomenet. Han var forholdsvis ukendt inden, men med sangen 'LETS GO BRANDON' er han blevet kult.

3,3 millioner gange er den blevet afspillet på YouTube i skrivende stund.

B.T. har før beskrevet om Joe Bidens faldende popularitet. Her kan du læse B.T.'s internationale korrespondent bud på, hvorfor han er blevet så upopulær i den amerikanske befolkning.