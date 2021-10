Den amerikanske præsident, Joe Biden, har en markant faldende popularitet. Amerikanerne mener simpelthen ikke, at han er 'mentalt skarp'.

Biden er gået fra en vælgertilfredshed på 54 procent til en tilfredshed på 44 procent. Siden Anden Verdenskrig har kun tre andre præsidenter oplevet, at et flertal af vælgerne er utilfredse. Heriblandt Donald Trump.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kommer her med tre grunde til, at den amerikanske præsident lige nu klarer sig blandt de dårligste amerikanske præsidenter i tilfredshedsmålinger.

Afghanistan

»Indtil tilbagetrækningen af de amerikanske tropper i Afghanistan var han overraskende populær i den amerikanske befolkning. Tilbagetrækningen foregik ikke, som amerikanerne havde håbet på. Og hans ageren midt i det hele blev heller ikke velset. Han påstod, der var en plan. Han påstod, at det ikke kunne gøres på andre måder. Men alle andre statslige ledere, kommentatorer og lignende var uenige. De kaldte det en kaotisk og uigennemtænkt metode. Det satte virkelig spørgsmålstegn ved hans kompetence. Både på venstrefløjen og højrefløjen.«

Det var i april, at Biden proklamerede, at USA og resten af Vesten ville forlade Afghanistan inden 11. september – 20 år efter angrebet på World Trade Center. Den 15. august blev hovedstaden Kabul overtaget af Taleban, og tilbage stod en meget kritisk evakuering.

»Problemet for Joe Biden i denne situation er jo også, at han hele tiden har slået sig op på, at han specielt er god til udenrigspolitik. Han sagde under valgkampen, at han er alt andet, end hvad Donald Trump er. Han fortalte om sine mange årtiers erfaring. Han erklærede sig sikker på at kunne klare opgaven.«

»Afghanistan-situationen var så første store svendeprøve for ham, og den klarede han mildest talt dårligt.«

Joe Bidens popularitet er blandt de dårligste for præsidenter efter Anden Verdenskrig. Foto: Drew Angerer

Corona og 4. juli-talen

»Det har været meget tydeligt, at Joe Biden har gjort en stor indsats for at få amerikanerne vaccineret mod corona ekstremt hurtigt. Det har været noget, han vil blive husket for. I 4. juli-talen var han så ude at erklære sejr over corona. Det viste sig at være for tidligt, eftersom deltavarianten raser i mange stater, og både smittetallet og dødstallet derfor stadig er alarmerende højt.«

»Det viste igen tegn på, at han ikke har styr på, hvad der foregår i det land, han er overhoved for.«

Inflation

Jakob Illeborg. International korrespondent for B.T. Foto: Jon Wiche

»Inflationen stikker af mange steder i verden lige nu. Ikke kun i USA. Vi har en energikrise samt problemer med at få varerne ud til dem, der skal have dem. Benzinpriserne og energipriserne er steget markant i USA, og det er altså noget, amerikanerne går op i, skulle jeg hilse at sige. Det er som sådan ikke hans skyld, men den bliver tilskrevet ham, da han er præsident for landet.«

»Hvis man skal forsvare ham, må man sige, at han sidder et politisk vanskeligt sted. Verdensøkonomien er i knæ, og det kræver nok noget medvind på cykelstien, at han får vendt skuden. Ikke kun god kommunikation og indenrigspolitisk succes kan give comeback.«

Illeborg peger også på to politiske tiltag, der kan kickstarte Bidens popularitet igen.

»Han har to enorme lovpakker, der kan hjælpe ham. En stor investering i infrastruktur og en endnu større pakke, der blandt andet skal sætte fart i USAs grønne omstilling samt styrke amerikanernes sociale sikkerhedsnet.«

Investeringen i infrastrukturen er estimeret til at koste 1.000 milliarder dollar.