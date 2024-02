Da jødiske Shani Hannah Shalom læste en artikel om, at dansk-palæstinensere i Frederiksberg skal have mulighed for gratis at frekventere en krisepsykolog, bemærkede hun særligt én linje.

Nemlig et svar fra Enhedslistens lokalpolitiker Anja Lundtoft, der blev spurgt, om der er et problem med antisemitisme i Danmark.

Dertil svarede politikeren:

»Folk er sure på staten Israel. Det er noget andet.«

Anja Lundtoft er kommunalpolitiker på Frederiksberg og står bag forslaget om, at palæstinensere bosat på Frederiksberg skal have adgang til den gratis psykologhjælp på grund af krigen i Gaza.

Svaret fik Shani Hannah Shalom til tasterne på det sociale medie X, hvor hun skrev:

»Gudfaderbevares. Det er forhåbentlig ikke Enhedslistens officielle politik at underkende antisemitisme i Danmark i en tid, hvor den er på sit højeste i mange mange år. Grotesk.«

B.T. har efterfølgende talt med Shani Hannah Shalom, der fortæller, at hun egentlig finder Enhedslistens forslag om krisehjælp til dansk-palæstinensere sympatisk.

Men svaret gør hende også modløs over, at dele af den yderste venstrefløj ikke anerkender den stigende antisemitisme.

Jødiske Shani Hannah Shalom mener, at dele af venstrefløjen undervurderer den udbredte antisemitisme. Foto: Mathias Svold Vis mere Jødiske Shani Hannah Shalom mener, at dele af venstrefløjen undervurderer den udbredte antisemitisme. Foto: Mathias Svold

»Det er politikere som Anja Lundholdt, der har magt, og det dur ikke, at de negligerer den åbenlyse antisemitisme. Den kan ikke bare ignoreres med henvisning til, at det er en kritik af staten Israel. De to ting flyder sammen, når der er eksempelvis pro-palæstinensiske demonstrationer,« siger Shani Hannah Shalom.

Hun undrer sig over, at Enhedslisten - der slår sig op på at være antiracister - har et blindt punkt, når det handler om antisemitismen. Den parlamentariske linje i Folketinget er klar, mener hun, men blandt græsrødderne er der stadig problemer med at anerkende antisemitismen.

»Det er farligt på den måde at ignorere den stigende antisemitisme. Vi danske jøder har intet ansvar for eller indflydelse på en krig tusinder af kilometer væk. Alligevel bliver vi bærere af Israels politik, og venstrefløjen burde bekæmpe antisemitismen i stedet for at lade som om, at den ikke findes, og pakke den ind i kritik af Israel,« siger Shani Hannah Shalom og tilføjer, at hun ikke påstår, at Anja Lundtoft er antisemit.

»Men hun formidler den fortælling, at der ikke findes en antisemitisme bag kritikken af Israel,« siger hun.

Shani Hannah Shalom fortæller, at hun som dansk jøde har fravalgt at have sit navn på postkassen, og at hun ikke bestiller et Wolt-bud i sit eget navn.

»Vi har længe taget vores forholdsregler. Jeg selv, min familie og jødiske bekendte har modtaget trusler,« siger hun.

Påstanden om den stigende antisemitisme er ikke grebet ud af den blå luft. Det jødiske samfund i Danmark modtog i måneden efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober 2023 indberetninger om 80 antisemitiske hændelser. Til sammenligning modtog interesseorganisationen »kun« 30 henvendelser i de første ni måneder af 2023 før terrorangrebet.

»Der er ingen anden religiøs minoritet, som er så udsat. Der er ikke andre, der skal have bevæbnede vagter, politi og militær ude foran deres institutioner for at kunne praktisere deres religion,« siger Shani Hannah Shalom.

Lokalpolitikeren Anja Lundholdts (Ø) manglende erkendelse af udbredt antisemitisme har vakt kritik. Foto: Frederiksberg Kommune Vis mere Lokalpolitikeren Anja Lundholdts (Ø) manglende erkendelse af udbredt antisemitisme har vakt kritik. Foto: Frederiksberg Kommune

Hun tør også gerne adressere den umiddelbare fare for jøderne.

»Antisemitisme findes bredt i samfundet både på den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj og særligt i minoritetsmiljøer. Men når jeg har hemmelig adresse, er det ikke fordi, jeg er bange for moralsk forvirring på venstrefløjen, men radikal, militant islam. Det er et problem, at dele af venstrefløjen og græsrødderne ikke anerkender den udbredte antisemitisme i muslimske miljøer,« siger hun.

B.T. er vendt tilbage til Anja Lundtoft med kritikken fra Shani Hannah Shalom.

»Jeg er selvfølgelig berørt af det, når jeg hører Shani og andre, der ikke tør bestille Wolt-mad i deres eget navn.«

Så spørger jeg igen. Er der et problem med antisemitisme?

»Selvfølgelig er der det - ligesom der er racisme og homofobi. Jeg er antiracist, om det gælder den ene eller den anden gruppe. Det kan godt være, at der ikke været en skarp skelnen mellem Israel og jøder i de kredse, jeg bevæger mig i,« siger Anja Lundtoft og fortsætter:

»Jeg er berørt og beklager inderligt, hvis det har lydt som om, at jeg har underkendt antisemitismen.«

Har du et blindt punkt over for islamister, der er antisemitter, fordi muslimerne er en minoritet?

»Nej, jeg kan også godt kritisere muslimer«.

Anja Lundtoft fortæller, at en jødisk kvinde har inviteret hende på besøg på en jødisk skole og synagogen på baggrund af B.T.s artikel.

»Det har jeg selvfølgelig sagt ja til,« siger hun.