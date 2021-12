»Jeg tror, det er lidt sværere, end jeg havde regnet med.«

Ordene kommer fra Jill Biden, og jobbet, hun omtaler, er rollen som førstedame i USA.

I et nyt interview fortæller den 70-årige doktor og universitetslektor, hvordan hun har oplevet sin første tid i Det Hvide Hus.

Og man kan vel dårligt sige, at fru Biden har været uforberedt på opgaven:

Sådan så det ud, at Joe Biden blev taget i ed som vicepræsident tilbage i 2009. (Arkivfoto) Foto: Jim Bourg

Det meste at sit voksne liv har hun levet i offentlighedens søgelys.

I 44 år har hun været gift med en fremtrædende politiker, og i otte år var hun ved hans side, mens han var vicepræsident.

Fra første parket har hun set, hvad det kræver af parret, der er i spidsen for USA.

Alligevel lader det til at være kommet en smule bag på Jill Biden, hvor hårdt det er at være gift med præsidenten.

(Arkivfoto) Foto: Carlos Barria

»Jeg tror, det er lidt sværere, end jeg havde regnet med,« siger hun i et nyt interview med CBS Sunday Morning.

Interviewet bliver sendt på tv-stationen i næste uge, og her fortæller hun blandt andet, at hendes nye rolle ikke er et normalt otte til fire job.

»Det er ikke et job, du møder op på. Det er en livsstil, som du lever, og det er ikke noget, du tager hjem fra klokken fem eller tre. Det er 24 timer i døgnet.«

I samtalen forholder hun sig også til spekulationerne om, hvorvidt hendes mands mentale helbred er i orden. Hun kalder spørgsmålene om hans sindstilstand for »latterlige.«

Jill Biden er den første præsidentfrue, der holder fast i sit civile job, mens hendes mand sidder i Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: JIM WATSON

Joe Biden var allerede senator fra Delaware, da hun giftede sig med ham i 1977.

Som den første førstedame har hun holdt fast i sit civile job, mens hun og hendes mand huserer i Det Hvide Hus.