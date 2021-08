Fremtiden for Kabul spidser til. Taleban vil formentlig forsøge at kvæle livet ud af Kabul ved at omringe byen.

Det forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om situationen i Afghanistan og Talebans voldsomme fremmarch.

Taleban har de seneste dage indtaget flere af Afghanistans store byer rundt om i landet. I nat faldt landets næststørste by, Kandahar, i den sydlige del af landet.

Erobringen af byen er både symbolsk og strategisk vigtig for Taleban, forklarer Jakob Illeborg:

»Det er kæmpe byer, som Taleban allerede har indtaget. Det er en stor fjer i hatten. Det begynder at vise, at de kan blive sejrherrerne. Erobringen af byen giver dem også adgang til flere våben, ammunition og benzin.«

»Det er en gamechanger for Taleban. Nu vil den sidste juvel i kronen være hovedstaden Kabul.«

I onsdags lød det i det internationale nyhedsbureau Reuters, at Taleban blot skulle bruge 30 dage til at isolere byen og 90 dage på indtage den. Det udtalte en anonym amerikansk embedsmand inden for sikkerhedsområdet til mediet.

Det er tilsyneladende også planen at isolere byen.

Taliban-krigere ved Kandahar 13. august 2021. Foto: AFP Vis mere Taliban-krigere ved Kandahar 13. august 2021. Foto: AFP

I dag skriver mediet Financial Times, at Muhammad Zadran, et højtstående medlem i Taleban, fra en af landets sydlige provinser har udtalt, at Taleban vil »lægge sig rundt om Kabul som en anaconda. Kontrollen over Kabul og det afghanske regime er uundgåelig, måske endda få uger væk.«

»Talebans fremmarch er gået stærkere end forventet og har nok også overrasket flere Taleban-generaler. Med erobringen af en række af landets store byer kan de nu fokusere på Kabul,« forklarer Jakob Illeborg.

»Det er tilsyneladende strategien at forhindre forsyninger fra at komme ind og ud af Kabul. De kan lægge sig som en ring rundt om Kabul og simpelthen kvæle livet ud af byen,« siger han.

Men om Taleban kan overtage byen om 90 dage, er dog sværere at spå om, forklarer Jakob Illeborg. Det handler i høj grad om, hvor meget Vesten vil investere i, at Kabul ikke falder, samt om panikken begynder at sprede sig iblandt regeringens soldater, der beskytter byen.

»Man erobrer ikke Kabul lige sådan. Befæstningen er anderledes end de byer, som er faldet indtil videre. Kabul har også historisk stået mod et stort tryk før. Nu handler det om graden af panik og Vestens reaktion.«

»En anaconda er tålmodig. Den behøver ikke at kvæle på én time. Den har tid til at vente. Det har Taleban også,« afslutter Jakob Illeborg.