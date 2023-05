»Det er big news det her. Det er en sværvægter, der har meldt sig ind i kampen.«

Sådan lyder det B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i USA – nærmere bestemt i Trump-imperiets hovedkvarter, skyskraberen Trump Tower i New York.

Det er dog ikke Trumps imponerende udsigt, der optager Jakob Illeborg, men derimod nyheden om, at den republikanske guvernør i den amerikanske delstat Florida, Ron DeSantis, på Twitter har meddelt sit præsidentkandidatur og dermed tager kampen op mod Donald Trump.

Jakob Illeborg kalder det et for et »mærkeligt paradoks«, som republikanerne pludselig står i til det kommende primærvalg.

Den 43-årige republikanske guvernør i Florida, Ron DeSantis, har onsdag meldt sig ind i kampen om præsidentposten i USA. Foto: ELIJAH NOUVELAGE Vis mere Den 43-årige republikanske guvernør i Florida, Ron DeSantis, har onsdag meldt sig ind i kampen om præsidentposten i USA. Foto: ELIJAH NOUVELAGE

»Det er et spøjst kandidatur, fordi DeSantis nok umiddelbart har en større chance for at slå Joe Biden, end Donald Trump har. Men til gengæld er han klart efter på point internt i forhold til Donald Trump,« siger Jakob Illeborg.

Han forklarer, at de DeSantis og Trump politisk ligner hinanden. Begge ligger på højrefløjen, men DeSantis har en betydelig fordel, når det gælder USAs kristne højre og mange millioner latinoer.

»Han er mere klassisk likeable for den moralkristne amerikaner med familie og børn, ordentlighed og rene linjer. Det handler om personlighed mere end noget andet,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Hvor mange herovre siger, at de godt kan lide Donald Trumps politik, så kan de ikke lide hans personlighed og væremåde. DeSantis er en politiker, som vælgere i Sydstaterne og især bibelbæltet nemmere vil kunne stemme på. Han er nok det, man på mange måder kan kalde for en forstokket konservativ.«

DeSantis og Trump har tidligere haft et nært politisk forhold, men ifølge Jakob Illeborg er der for alvor nu »lagt i kakkelovnen« til en rivalisering af den beskidte slags.

»Trump ligger lige nu til en klar sejr, men man skal bare huske, at der er mange ubesvarede omkring Trump og også DeSantis. Vi kender ham ikke så godt endnu, og det bliver spændende at se, i hvor høj grad han tør udfordre Trump på Trumps præmisser.«

»Vi ved, at Trump har tænkt sig at kæmpe rigtig beskidt og vil bruge alle tricks i bogen og flere til for at sværte DeSantis til. Spørgsmålet er så, hvor langt og beskidt DeSantis selv vil gå. Hvis han tør bide lige så hårdt tilbage, så kommer der for alvor gang i butikken,« siger Jakob Illeborg.