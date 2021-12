Da skuespilleren Jada Pinkett Smith stod i bruseren med flere hårtotter faldende fra hovedet, blev det startskuddet på et sygdomsforløb uden nærmere svar.

I 2018 fortalte skuespilleren, der er kendt fra Matrix-filmene og gift med Will Smith, verden omkring sig, at hun havde hudsygdommen Alopecia.

En autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber hårsækkene. For nogle falder håret af og vokser ud igen, og hos andre udebliver håret helt.

Dengang fortalte Jada Pinkett Smith, at hun var blevet testet for at finde årsagen til sygdommen, men at det ikke var muligt. Derfor havde hun en formodning om, at sygdommen kunne være udløst af stress.

Svaret på, hvorfor hun har sygdommen, er med tiden ikke kommet dumpende, men i stedet for at gå med det hele selv, har skuespilleren nu valgt at dele detaljer om livet med sygdommen, skriver CNN.

Det gør hun blandt andet på sin Instagramprofil, hvor hun har delt en video af sig selv med kort karseklippet hår.

»Lige nu kan jeg kun grine af det. I ved alle, at jeg har kæmpet med Alopecia og lige pludselig en dag ... se på denne linje,« siger hun og peger på en hårløs linje i sit ellers karseklippede hår.

»Det bliver lidt sværere for mig at skjule. Så jeg ville bare dele det, så I ikke stiller spørgsmål,« tilføjer skuespilleren til sine næsten 11 millioner følgere på Instagram.

Jada Pinkett Smith har tidligere delt, at hun bearbejder sygdommen ved at søge mod de højere magter, og så agter hun at pryde sit hoved med turbaner og similisten.