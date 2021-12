Over hele verden sidder der nok en masse utålmodige mennesker med loginproblemer til computerspillet Fortnite.

For det er ikke muligt at tilgå eller logge på, hvilket nok spolerer planerne for en hel del, der skulle bruge dagene mellem jul og nytår til at spille.

Den triste nyhed har Fornites officielle Twitter-profil delt med deres følgere onsdag aften.

I Tweetet, som oprindeligt kommer fra Fornite Status, står der følgende:

»Vi kommer med yderligere information, når vi har en løsning, der kan få vores services tilbage online.«

Sagen er ved at blive undersøgt.

Derfor må de mange Fornite-spiller give sig i kast med noget andet.

B.T. følger sagen.