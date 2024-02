Nej tak til Qatar og Tyrkiet.

Ja tak til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

Sådan siger Israels minister for social lighed, Amichai Chikli, når snakken falder på, hvem der skal hjælpe med rehabiliteringen af Gaza efter krigens afslutning.

Det fortæller han til B.T.s nye mellemøstkorrepondent, Jotam Confino.

»Efter min mening er det vigtige spørgsmål, hvilke lande der vil tage del i rehabiliteringsprocesserne. Hvis det bliver muslimske broderskabslande som Qatar og Tyrkiet, så vil den samme Hamas-ideologi vokse der, selv om den får et andet navn,« siger han og fortsætter.

»Hvis lande som Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater leder rehabiliteringsindsatsen, er der en chance for, at vi i fremtiden vil se en afradikalisering.«

Han mener ikke, at Israel har til hensigt at »engagere sig i uddannelsen af børnene i Gaza«.

Det er ikke Qatar og Tyrkiet, der skal hjælpe Gaza med rehabiliteringen, siger den israelske minister. Foto: Lukasz Gagulski/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det er ikke Qatar og Tyrkiet, der skal hjælpe Gaza med rehabiliteringen, siger den israelske minister. Foto: Lukasz Gagulski/EPA/Ritzau Scanpix

Fredag kom den israelske premierminister Benjamin Netanyahu også med sin plan for, hvad der skal ske med Gaza, når krigen ophører. Noget, der dog først vil ske, når Hamas og Islamisk Jihad er udslettet.

Her lyder et af punkterne blandt andet, at Gaza fremover skal ledes af en slags klanledere, der ingen forbindelse må have haft til Hamas, Islamisk Jihad eller det palæstinensiske selvstyre – og de skal samarbejde med Israel.

Jotam Confino har dog ikke stor tiltro til, at Netanyahus planer lykkedes.

»Det her er et drømmescenarie for Israel, men der er flere ting, der virker helt urealistiske i forhold til, hvordan situationen i virkeligheden er,« forklarer han.

7. oktober sidste år udførte Hamas flere terrorangreb i Israel. Efterfølgende erklærede Israel krig mod terrororganisationen.