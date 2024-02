Så kom den.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har efter mere end fire måneders intens kamp mod Hamas nu endelig fremlagt en plan for, hvad der skal ske med Gaza på den anden side af krigen.

Men B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, har svært ved at se, at den på nogen måde kan gennemføres 100 procent.

»Det her er et drømmescenarie for Israel, men der er flere ting, der virker helt urealistiske i forhold til, hvordan situationen i virkeligheden er,« siger han:

Foto: Privat. Vis mere Foto: Privat.

»Det her kommer ikke til at skabe den fred, som Netanyahu tror, der kommer til at være. Der kommer til at være en enorm stor modstand mod det.«

Ifølge The Times of Israel præsenterede Benjamin Netanyahu torsdag aften den nye plan for medlemmerne af regeringens sikkerhedskabinet.

Teksten var relativt kort og kunne således stå i sin helhed på kun et enkelt ark papir.

Her bliver det indledningsvist slået fast, at krigen fortsætter, indtil Hamas og Islamisk Jihad er udslettet.

I forhold til planerne for fredstiden, springer tre elementer i øjnene ifølge B.T.s Jotam Confino:

At Gaza fremover skal ledes af en slags klanledere, der ingen forbindelse må have haft til Hamas, Islamisk Jihad eller det palæstinensiske selvstyre – og de skal samarbejde med Israel. At Israel inde i Gaza vil etablere en bufferzone. At hjælpeorganisationen UNRWA skal ophøre med at eksistere i Gaza.

Som B.T.s mellemøstkorrespondent konkluderer:

»Det er nogle ting, som for Israels vedkommende tydeligvis vil være fordelagtige, men spørger man palæstinenserne, vil de være imod de fleste af de her ting,« siger Jotam Confino:

»Men det er jo noget, som Israel bare kan tvinge igennem med magt, hvilket så ikke vil skabe sikkerhed og stabilitet. Palæstinenserne kommer simpelthen ikke til at acceptere, at Israel går ind og laver Gaza om til Vestbredden, hvor de er til stede militært og dikterer, hvem der skal styre hvad.«

Der forestår et stor genopbygningsarbejde i Gaza. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Der forestår et stor genopbygningsarbejde i Gaza. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix

I forhold til punkt 1 om klanlederne konstaterer han, at det i det hele taget vil blive meget svært at finde nogen i Gaza, der vil samarbejde med Israel. Og som The Times of Israel konstaterer, vil de pågældende personer »sandsynligvis sætte deres liv på spil«.

Om bufferzonen lyder det:

»Det vil sige, at man faktisk tager noget territorium på den anden side af grænsen, som man kommer til at kontrollere – så det kan man jo godt kalde en form for ny besættelse. Det vil palæstinenserne slet ikke acceptere,« siger Jotam Confino.

Han understreger videre, at palæstinenserne generelt godt kan lide UNRWA, fordi organisationen hjælper med mange basale ting som undervisning, mad og sundhedsvæsenet.

Benjamin Netanyahu har fået kritik for at mangle en plan for Gaza. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Benjamin Netanyahu har fået kritik for at mangle en plan for Gaza. Foto: Ronen Zvulun/Reuters/Ritzau Scanpix

Men hvorfor kommer planen lige pludselig nu, efter at Benjamin Netanyahu hidtil har talt udenom og ikke har villet blive konkret om Gazas fremtid?

Ifølge Jotam Confino er det ikke mindst for at imødekomme et stigende internationalt pres og en kritik af, at der netop ikke har været en plan.

»Man har påpeget, at det samme var problemet i Irak og Afghanistan, hvor amerikanerne heller ikke rigtigt havde nogen plan, og det viste sig jo at være en katastrofe. Hvis man skal vinde en krig, skal man også have en plan for dagen efter,« siger B.T.s mellemøstkorrespondent.

Og så er der Den Internationale Domstol i Haag. Her har der ugen igennem været en decideret høring omkring Israels generelle besættelse af de palæstinensiske områder, hvilket har ledt til kritik dag efter dag.

Domstolen har desuden givet Israel en frist til i dag, fredag, for at rapportere om de tiltag, man har indført, siden landet i januar blev pålagt at forhindre folkemord i Gaza.

»Selvom Israel gerne vil afvise det her forløb i Den Internationale Domstol som en heksejagt og som værende ude af proportioner, har man også internt i Israel et ansvar for at svare igen,« siger Jotam Confino:

»Derfor fremlægger man nu en plan for at smide vand på bålet. Og ved at vise, at man selv vil lade palæstinenserne styre den lokale administration, understreger Israel jo, de ikke har tænkt sig fjerne palæstinenserne helt eller de facto besætte Gaza.«