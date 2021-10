Han vil blive husket som et ikon og en mønsterbryder.

Det slår B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg fast mandag, hvor nyheden om den amerikanske firestjernede general og tidligere minister Colin Powells død går verden rundt.

»Han var på alle måder en bemærkelsesværdig mand. Et ikon har forladt os. Fra forholdsvis fattige kår i Bronx-kvarteret i New York formåede han at stige i graderne til den absolutte top i det amerikanske militær og i amerikansk politik,« siger han.

Colin Powell blev 84 år. Han døde som følge af komplikationer efter smitte med coronavirus, oplyste hans familie gennem generalens facebookside. Powell var færdigvaccineret.

I 2001 skrev Colin Powell amerikansk historie, da han som den første sorte mand blev udnævnt til USAs udenrigsminister.

»Hans enorme betydning for sin samtid er uomtvistelig. Tiden som både udenrigsminister var præget af mange kriser og en meget aktivistisk amerikansk krigsførsel,« fortæller Jakob Illeborg.

Der gik nemlig ikke længe efter, at Powell var udnævnt til udenrigsminister, før den amerikanske præsident George W. Bush erklærede krig mod terror som følge af angrebene på World Trade Center 11. september 2001.

»Det skulle vise sig at blive hans politiske nemesis. Det var Powell, der sad i FN og fremviste beviser for, at Saddam Hussein lå inde med masseødelæggelsesvåben,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Beviser, der senere i bedste fald har vist sig at være misvisende.

Powell gik af i 2005, da præsident Bush' første valgperiode var overstået. Efterfølgende gik Colin Powell på pension.

»Krigen mod terror satte sig på generalens renommé. Men det ændrer ikke ved, at hans karriere er en præstation. Jeg tror ikke, der er megen tvivl om hans dygtighed.«

Senere er det kommet frem, at Powell ikke nødvendigvis så krigen i Irak som en ubetinget god ide. Men han valgte at tie og støtte op om regeringens linje.

»Skulle han have stået på sit? Det ved vi nu, at det skulle han nok – men det anså han, som den soldat han var, som en rolle, han måtte spille fuldt ud.«

»Jeg tror, at han vil blive husket som en stor mand,« siger Jakob Illeborg.