»Det kendetegnende ved situationen lige nu er, at alle tager del i nødhjælpsarbejdet. Butikkerne er lukket og kontoerne er lukket, så i stedet for at gå på arbejde, bruger de lokale kræfterne på at hjælpe til.«

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Han har netop har besøgt et lokalt kulturcenter og et nødhjælpscenter i byen Manavgat i det sydlige Tyrkiet, hvor flammerne fortsat æder sig ind i bjergene langs byen.

De mange hundrede skovbrande, der har hærget det sydlige Tyrket den seneste uge, er blevet antændt af en massiv hedebølge med temperaturer godt over 40 grader og en stærk vind, der har fået brandene til at sprede sig.



Langt de fleste brande har fået tag i bjergene, hvor flere hundrede mindre landsbyer er gået op i flammer.

»Vi kan se røgen fra byen, og de lokale beretter om forkullede landsbyer. Det er helt forfærdeligt,« fortæller Jakob Illeborg fra Manavgat, hvor nødhjælpsarbejdet er i fuld gang:



»Der er en tradition for at de lokale træder til, når det går galt. Så byen er fyldt med mennesker, der donerer mad, vand, tøj og tæpper, der bliver læsset på vogne og kørt til bjergene,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Hjælpen er både til mennesker og dyr, for udover at de mange mennesker, der bor i området har brug for hjælp, så har kreaturerne intet mad, og der er øjenvidneberetninger om levende dyr i flammer.«

Indtil videre har brandene i Tyrkiet kostet otte menneskeliv. Det beretter officielle kilder. Men ifølge Jakob Illeborg kæmper myndighederne endnu for at få det fulde overblik over situationen, og der er fortsat mange savnede.



»Nødhjælpsarbejdet er godt i gang, og det virker meget organiseret. Udfordringen er selvfølgelig, at der er mange brande. Så snart én brand er slukket, kan man kort tid efter se en ny røgsøjle flamme op, og det der ser ud til at være en ny brand starte,« siger Jakob Illeborg.