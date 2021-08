»Jeg har været i det sydøstlige middelhavsområde mange gange, men jeg har aldrig oplevet det her før.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i øjeblikket befinder sig på Tyrkiets sydkyst, hvor en massiv hedebølge med temperaturer godt over 40 grader har antændt voldsomme skovbrande.

»Her er ulideligt varmt, selvom det er aften, og det ligger som en dyne over området. Det er meget voldsomt,« fortæller han fra den store kystby – og populære turistmål – Antalya.

Både øst og vest for byen har mere end 100 skovbrande resulteret i store evakueringer og mindst otte dødsfald.

Allerede nu forudsiger meteorologer endnu varmere dage i ugens løb. Foto: YASIN AKGUL Vis mere Allerede nu forudsiger meteorologer endnu varmere dage i ugens løb. Foto: YASIN AKGUL

»Der er normalt skovbrande i området, men der har aldrig været så mange større brande. Myndighederne og lokalt brandvæsen forsøger at holde dem under kontrol, men det er en ulige kamp,« lyder det fra Jakob Illeborg.

»I flere områder er både strøm og telefonforbindelser røget, så der er bekymring for, at dødstallet kan stige. Mange beretter allerede nu om store ødelæggelser og brande, der bliver ved med at sprede sig,« siger han.

Blandt både lokale medier samt borgere på gaden er der stigende bekymring for, at dette bare er begyndelsen. Allerede nu forudsiger meteorologer endnu varmere dage i ugens løb.

Tyrkiske myndigheder har i flere dage sat massivt ind for at bekæmpe brandene.

4000 brandmænd arbejder i døgndrift assisteret af både helikoptere og fly, der kaster vand udover de ramte områder.

Tyrkiske myndigheder har i flere dage sat massivt ind for at bekæmpe brandene. Foto: KAAN SOYTURK Vis mere Tyrkiske myndigheder har i flere dage sat massivt ind for at bekæmpe brandene. Foto: KAAN SOYTURK

Skovbrandene er de hidtil største i Tyrkiet, og de har allerede ført til evakueringen af flere tusinde indbyggere og turister.

»Stemningen er kaotisk, og der er en fornemmelse af, at man fra myndighedernes side mangler overblik over situationen«, siger Jakob Illeborg.

Den officielle melding er dog, at brandene overordnet set er under kontrol.

»Det er tvivlsomt, om det reelt er tilfældet. Mange melder om store ødelæggelser, og man antager, at flere brande vil opstå. Der er en uro hernede for, hvad der nu kommer til at ske,« beretter han den tyrkiske sydkyst.