Den hviderussiske sprinter Krystsina Tsimanouskaya har været de seneste 24 timers store historie under OL.

I det, hun selv har beskrevet som noget nær et kidnapningsforsøg, blev hun eskorteret til lufthavnen i Tokyo, hvor planen angiveligt var, at hun skulle flyves hjem til Hviderusland. Men nu er der nyt i sagen.

For Tsimanouskaya formåede at få hjælp udefra, så hendes rejse til Minsk blev forpurret i sidste øjeblik i lufthavnen i Tokyo.

Og nu har hun fået yderligere hjælp.

Internationale nyhedsbureauer melder nemlig, at har fundet sin vej til Polens ambassade i Japan.

Og her er hun blevet tildelt et humanitært visum, da man frygter for hendes sikkerhed, hvis hun skulle vende hjem.

Billeder fra den polske ambassade i Tokyo viser da også Tsimanouskaya ankomme til den polske ambassade.

I ly af mørket.

Krystsina Tsimanouskayas eneste egendele var med ved den polske ambassade i Tokyo. Foto: YUKI IWAMURA Vis mere Krystsina Tsimanouskayas eneste egendele var med ved den polske ambassade i Tokyo. Foto: YUKI IWAMURA

Kun med en rygsæk og en kuffert med 'Belarus' stående på siden.

Tsimanouskaya skulle blandt andet være havnet i unåde hos den olympiske komité i hjemlandet, da hun havde brokket sig over, at hun skulle deltage i 4x400-stafetten, som hun normalt aldrig er en del af.

Det skyldes, at hun hovedsageligt løber 100 meter og 200 meter.

Sidstnævnte skulle hun have deltaget i mandag, men af helt åbenlyse årsager bliver det ikke til noget.

Tsimanouskaya har selv udtalt, at hun føler sig tryg efter dramat søndag aften.

B.T. har bedt den hviderussiske olympiske komité, der er ledet af landets kontroversielle præsident Aleksander Lukashenko og dennes søn Viktor i 25 år, om en kommentar til sagen. Men her er man endnu ikke vendt tilbage.