En stor og dramatisk historie ramte søndag verden over.

OL-sprinteren Krystsina Tsimanouskaya blev beordret hjem til Hviderusland efter kritik af de hviderussiske trænere, men nægtede og undslap i lufthavnen med hjælp fra det japanske politi. Nu forsikrer hun om, at hun er okay – for nu.

»Jeg er i sikkerhed, og de er i gang med at beslutte, hvor jeg kan tilbringe natten,« udtaler hun i skriftlig erklæring gennem den hviderussiske forening Sport Solidarity Foundation.

En forening, der hjælper hviderussiske atleter, der bliver generet eller forfulgt af landets myndigheder. For det er lige præcis det, hun ifølge hende selv bliver.

Krystsina Tsimanouskaya ses her sammen med det japanske politi i Haneda-lufthavnen i Tokyo. Foto: ISSEI KATO

Fra officiel side lyder det ellers, at OL-trænerne besluttede at sende sprinteren hjem på lægernes opfordring som følge af hendes 'følelsesmæssige, psykologiske tilstand'.

Men det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Det mener i hvert fald Krystsina Tsimanouskaya selv, der taler ud i et stort interview med mediet by.tribuna.com. Det sker over telefonen fra Haneda-lufthavnen i Tokyo – stedet, hvor de dramatiske scener udspillede sig tidligere på dagen.

Hun afviser nemlig, at hun overhovedet er blevet undersøgt af læger.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

»Ingen undersøgte mig. Jeg har en god psykisk tilstand, selvom den her situation opstod. Jeg fortsætter som normalt, jeg har ingen problemer med helbredet, ingen skader og ingen mentale problemer. Jeg var klar til at løbe,« fortæller Tsimanouskaya, der allerede har deltaget ved de indledende heats i 100 meter.

Den 24-årige sprinter hævder, at hun søndag blev hentet af det hviderussiske trænerteam på sit hotel og bedt om at pakke, inden hun mod sin vilje blev kørt til lufthavnen.

Det skete, efter hun har kritiseret trænerne på Instagram for blandt andet at sætte hende på det hviderussiske 4 x 400 meterhold uden at fortælle hende om det først.

En disciplin, hun aldrig nogensinde har trænet eller forberedt sig til.

Foto: ISSEI KATO

»Jeg fortalte offentligt om det. Cheftræneren kom hen til mig og sagde, at han havde fået en ordre om at fjerne mig,« sagde Tsimanouskaya til nyhedsbureauet midt i dramaet.

I lufthavnen fik hviderusseren hjælp af det japanske politi, der hjalp hende væk fra trænerne. Efterfølgende var hun omgivet af politiet i lufthavnen, viste billeder fra stedet.

Hun er nu i sikkerhed, men frygter at skulle vende tilbage til sit hjemland.

»Jeg er bange for, at de i Hviderusland vil smide mig i fængsel. Jeg er ikke bange for at blive fyret eller sparket af landsholdet. Jeg er bekymret for min sikkerhed. Og jeg tror ikke, at det i øjeblikket er sikkert for mig at være i Hviderusland,« siger hun til by.tribuna.com.

It’s important to point out that Tsimanouskaya didn’t even criticise the regime. She merely complained (vid) that Belarus officials mixed up the paperwork and registered her for an event she never trained for (relay). Nonetheless regime media made her the enemy of the state nr 1 pic.twitter.com/r63xW0tzOI — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 1, 2021

Krystsina Tsimanouskaya peger samtidig på, at ordren om at sende hende hjem kommer fra den absolutte top i Hviderusland.

»Denne sag er ikke længere på atletikforbundets niveau og heller ikke hos sportsministeriet, men højere oppe.«

OL-sprinteren har opfordret Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at involvere sig i sagen, og en talsmand fra IOC oplyser søndag aften, at man har forhørt sig hos Hvideruslands olympiske komité for at få en forklaring.

På Twitter skriver IOC, at man har talt med Tsimanouskaya.

Foto: ISSEI KATO

'Hun er sammen med myndighedspersoner i Haneda-lufthavnen og er i øjeblikket ledsaget af OL-medarbejdere. Hun har fortalt os, at hun føler sig i sikkerhed,' lyder det fra IOC.

Krystsina Tsimanouskaya udtaler ifølge The Guardian også, at hun ønsker at søge asyl i enten Østrig eller Tyskland mandag.

Sprinteren står til at deltage i de indledende heats i 200 meter mandag og 4 x 400 meter torsdag, men regner nu med forlade Tokyo snart.

Og destination hedder ikke Hviderusland.