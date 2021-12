To piger i alderen 10-14 år føder hver dag i Paraguay, afslører en undersøgelse lavet af Amnesty International.

Organisationens rapport har navnet 'De er piger, ikke mødre'. I den kan man læse, at i 2019 og 2020 fødte mindst 1000 piger under 14 år, og unge mellem 15-19 år gennemgik en fødsel i samme periode.

Størstedelen af de unge kvinder er blevet gravide som resultat af en voldtægt, og mere end 80 procent af voldtægterne var begået af et familiemedlem.

»I de fleste tilfælde er gerningsmanden offerets stedfar, far, bedstefar, nabo eller onkel,« står der i rapporten.

Paraguays strenge abortlove betød også, at piger og kvinder, der har brug for adgang til abort, ikke kan få en.

Abort er stort set forbudt, medmindre kvinden, pigen eller den unge får komplikationer, der bringer hendes liv i fare. Det betyder, at voldtægt, uønsket graviditet eller manglende økonomisk levedygtighed alle er ukvalificerede grunde til at få en abort.

Det betyder, at piger mellem 10-19 år er overrepræsenteret i mødredødsfald, hvilket udgør en ud af 10 dødsulykker i Paraguay. Mange af dem dør under en abort, der er udført på egen hånd uden lægehjælp.

I et interview med en fødselslæge fra Bevægelsen for Retten til Sundhed sagde den unavngivne sundhedsmedarbejder ifølge det australske medie news.com.au, at en kvindes eller et barns helbred skal være i alvorlige knibe, for at en abort kan udføres af en fagperson.

»De skal have forhøjet blodtryk, alvorlig infektion, stor risiko for tidlig fødsel eller at abortere, ellers vil lægerne sige, at ’den gravide pige har det fint’,« lød det fra talspersonen.

Ifølge Equality Now - en ikkestatslig organisation, der blev grundlagt i 1992 for at gå ind for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne for kvinder og piger - har det sydamerikanske land en af ​​de højeste graviditetsrater for børn og unge i Latinamerika.