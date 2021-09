En hvalros, der tidligere er blevet set i Irland, Frankrig, Spanien og Storbritannien, er nu blevet set i Island.

Den 800 kg tunge arktiske hvalros, der kendes som Wally, er ikke blevet set i mere end tre uger. De der holdt øje med ham sagde, at det var tvivlsomt. om han ville blive set igen.

Imidlertid lød der besked fra Irland om, at han var blevet set søndag ud for Island. Det var første gang, at nogen så ham i 22 dage. Det skriver BBC.

Han blev identificeret ved hjælp af de ar, han har på begge sine frontflippere.

Hvalrossen Wally fotograferet da den var på besøg i Irland i foråret. Foto: Klonakilty Distillery Vis mere Hvalrossen Wally fotograferet da den var på besøg i Irland i foråret. Foto: Klonakilty Distillery

Han har rejst mere end 4.000 km, før han nåede til Irland, og da han nåede til Island betyder det, at han kan lægge 900 km til rejsen,

Ifølge Sea Rescue Ireland så blev Wally identificeret, efter fotos blev sammenlignet med British Divers Marine Live Rescue.

Hvalrossen menes at være omkring fire år gammel. Den blev først spottet i Irland, hvor den først blev set ud for County Kerry i marts måned i år. Den har svømmet rundt ud for vesteuropa lige siden.

Den har fået en ponton bygget specielt for ham i havnen på Scillyøerne ud for den sydvestlige del af England. Den blev bygget for at stoppe ham i at ødelægge flere både, ved at forsøge at kravle op på dem.

Wally has made himself comfy on a rib that was moored @StMarysHbr . We have towed him out to the Newman buoy so he can rest quietly and get some piece and quiet. Please do not approach the vessel - let him sleep! @BBCCornwall @visitIOS @TrescoBoats @stagnesboating @scillyboating pic.twitter.com/7PnsY8zqmr — St Mary's Harbour (@StMarysHbr) June 23, 2021

»Vi er absolut lykkelige over at se, at han ikke alene har det godt, men at han også er godt på vej mod sit hjem i Arktis,« siger Seal Rescue Ireland.