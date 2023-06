World Animal Protection er mildest talt rasende, efter 446 grindehvaler onsdag blev drevet sammen og slået ihjel.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

»At dræbe, pine og plage dyr på den måde, hører ganske enkelt ikke til i et oplyst samfund,« siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection.

Det var onsdag i byerne Leynar og Vestmanna, at hændelsen fandt sted.

En talsperson for den færøske regering har oplyst til The Guardian, at hvalerne er blevet dræbt i en såkaldt drivjagt.

Ifølge World Animal Protection fungerer sådan en jagt ved, at 'motoriserede fartøjer driver hvaler og delfiner sammen på åbent vand, og tvinger dyrene ind på lavt vand'.

Jagten foregår i timevis, og til sidst bliver hvalerne slået ihjel med knive og lanser.

»Det er med stor undren, at vi igen skal opleve hundreder af vilde dyr, der bliver mishandlet og slået ihjel i endnu en brutal grindejagt på Færøerne.«

»Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at behandle dyr sådan. Hele processen omkring hvalernes død ville ikke engang være tilladt i et slagteri,« siger Gitte Buchhave.

Grindefangsten på Færøerne er en årelang tradition, der menes at stamme tilbage til vikingetiden.

Men det har også vakt enorm debat. Udover grindehvaler fanger Færøerne borgere også delfiner.

Sidste år gik en delfinfangst verden rundt, og dyrerettighedsaktivister har fordømt den 'barbariske' praksis, mens andre siger, at det er en vigtig del af deres lokale tradition.

Færøernes daværende fiskeriminister Jacob Vestergaard var i 2021 ude og sige, at han ikke forstod kritikken af en delfinfangst i 2021.

Ifølge ham blev dyrene aflivet på forsvarlig vis, sagde han ifølge DR.

World Animal Protection er dog uenig og siger, at hvalerne ofte er udsat for angst og stress, ofte i flere timer, før de bliver slået ihjel.

Derfor opfordrer organisationen også den færørske regering til, at man forbyder jagterne.