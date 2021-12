En lokal hund og en jaguar faldt i en åben brønd, efter at de kom op at toppes i Mexico i lørdags. Dramaet fandt sted i byen Mahahual i den sydlige stat Quintana Roo.

Det lykkedes først nogle indbyggere at redde hunden, inden folk fra den Internationale Fund for Animal Welfare (IFAW) kom til stede for at hjælpe den strandede jaguar fri.

Det var dog ikke nogen helt let opgave. Mens redningsaktionen foregik, lykkedes det for jaguaren at rive et GoPro-kamera ud af dens holder. Kameraet blev brugt af en IFAW-arbejder, som på denne måde kunne se dyrets position nede i brønden.

'Neger', som hunden hedder, er en af de få hunde, som er blevet angrebet af jaguarer i området. Det skriver Reuters.

Endnu et billede af en jaguar (Panthera onca), der er fotograferet i den mexicanske delstat Quintana Roo. Foto: World Wide Fund for Nature

Den blev først reddet. Med et reb, der var bundet omkring dens hoved, blev den trukket op af brønden og blev straks sendt til dyrlægen.

På trods af småskrammerne så forventes det, at han kommer sig fuldstændigt oven på turen ned i brønden. Det fortæller Erika Flores, der er veterinær i IFAW til nyhedsbureauet Reuters.

Det er ved at blive lidt af en vane, at jaguarer får problemer. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere og flere mennesker til området, så jaguarerne ikke får plads.

Vildtforvaltningsfolk fortalte bagefter de lokale, at de skal holde deres kæledyr under kontrol – og de skal respektere jaguarernes territorier.

En jaguar fotograferet i den mexicanske delstat Quintana Roo. Foto: World Wide Fund for Nature

Jaguarerne er en truet dyreart i Mexico. Den er samtidig den største katteart, der lever i amerika.