Dag og nat arbejder reddere for at hjælpe mennesker fanget i de vandmasser, der de seneste dage har hærget den kinesiske provinsen Henan.

20.000 soldater er kaldt til området for at hjælpe, mens dødstallet bare stiger og stiger.

Hidtil har mindst 56 mistet livet, men det tal kan blive højere. Fem personer er i skrivende stund meldt savnede, oplyser statsmedierne.

Særligt Zhengzhou, provinsens hovedstad, er hårdt ramt af de ødelæggende mængder regn. Faktisk anslås det, at der er faldet gennemsnitligt et års mængde regn på blot tre dage.

Biler står under vand i Zhengzhou. Foto: STR

Byen huser normalt 12 millioner mennesker. Mennesker, hvoraf mange har kunnet se deres hjem blive skyllet væk af regnen.

Flere 100.000 er blevet evakueret, mens minimum 12 personer har mistet livet i byens undergrundsbane.

Billeder fra undergrundsbanen viser, hvordan redningsfolk kæmpede mod vandmasserne for at redde passagerer ud af kupeerne.

Over jorden svømmede folk for deres liv på gaderne, der pludseligt var lavet om til floder.

Zhengzhou er særligt hårdt ramt af vandmasseren. Foto: ALY SONG

Zhengzhou er langt fra den eneste by, der er hårdt ramt af oversvømmelserne. Tværs gennem provinsen er byer ved at drukne.

»Dæmningerne i visse reservoirer er brudt sammen og har forårsager alvorlige skader, tab af menneskeliv og skader på bygninger.«

»Oversvømmelserne er ekstremt alvorlige,« lød det forleden fra Kinas præsident, Xi Jinping.

Både han og hans regering er de seneste dage blevet påkrævet at gribe ind overfor de lokale myndigheder.

Redningsarbejdere evakuerer et hospital, der er blevet oversvømmet. Foto: STRINGER

At Kina på denne tid af året rammes af voldsomt nedbør er nemlig ikke nyt, men mange mener ikke, at myndighederne – heriblandt dem, der har ansvaret for undergrundsbanen – har været gode nok til at forberede sig på vejrforholdene.

Dertil kommer, at risikoen for omfattende skader med årene er blevet forværret på grund af byvækst og omfordeling af landbrugsjord. Blandt andet har udbredelsen af dæmninger og diger betydet, at forbindelsen mellem floder og søer er blevet afskåret, og det øger risikoen for oversvømmelser.

Også provinsens vejrtjeneste har været under beskydning, fordi flere ikke mener, at den har været god nok til at varsle de ødelæggende vejrforhold.

Flere meteorologer i Zhengzhou hævder, at der ikke er registreret så megen nedbør, siden målingerne begyndte for 60 år siden.