Mandag 12. juli gik Mille fra sin bopæl i Stege.

Og her 12 dage senere er der fortsat ingen, der har set eller hørt fra kvinden, hvis familie fygter for hendes velbefindende, da hun har brug for sin medicin dagligt.

»Der er intet ny – vi efterforsker fortsat,« lyder meldingen fra vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Henrik Karlsen, der fortsætter:

»Vi er talende stund ude og afhøre i sagen. Vi afhører relevante personer for at klarlægge forholdet i sagen.«

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udsendte torsdag en pressemeddelelse med en klar opfordring til borgere i Stege og omegn:

»Har du set Mille, så ring,« lød det kort opsummeret fra politiet, der også delte et signalement af den 50-årige kvinde.

Heri lyder det, at Mille er 167 centimeter høj, har kort, rødbrunt hår og er almindelig af bygning. Da hun gik fra sit hjem var hun formentlig iført en grågrøn jakke og grågrønne bukser.

Efterlysningen har dog foreløbigt ikke båret frugt, lyder det fra Henrik Karlsen.

»Så man skal fortsat endelig ringe, hvis man mener at have set hende.«

Allerede torsdag oplyste politiet, at de var afhængigt at henvendelser fra borgere med viden i sagen, da man på daværende tidspunkt havde ledt alle relevante steder.

Samtidig berettede man, at Milles hvide damecykel med blomsterbeklædt cykelkurv var forsvundet onsdag.

Den del af sagen er nu opklaret, beretter Henrik Karlsen.

»Der var ikke noget mistænkeligt i det. Det var en anden, der bor samme sted som hende, der havde lånt den.«

Hvis du ser Mille – eller hvis du ved, hvor hun kan være – beder politiet om, at du ringer på 114.