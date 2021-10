»Midt i det hele mærkede jeg, at Giscard d’Estaing sad og tog mig på låret under bordet. Det var helt vildt. Jeg tænkte: Hvad sker der?«

Helle Thorning Schmidt er aktuel med bogen 'Blondinens betragtninger,' en bog, der allerede få timer efter den udkom ragede internationale overskrifter til sig.

Det er afsnittet om Frankrigs tidligere præsident, Giscard d’Estaing, der tager Danmarks første kvindelige statsminister på låret, der skaber overskrifterne.

»Former Danish PM says France's Giscard groped her (den tidligere danske statsminister siger, at Frankrigs Giscard ragede på hende, red),« skriver Yahoo! News.

Medier som blandt andre Daily mail og France 24 giver også Helle Thorning Schmidt spalteplads om episoden.

I artiklerne fremhæves det, at det at tale højt om seksuelle krænkelser først for alvor blev skudt i gang i Danmark sidste år, ligesom det også nævnes, at Helle Thorning Schmidt var Danmarks første kvindelige statsminister.

Episoden med den tidligere franske præsident udspillede sig under en middag på den franske ambassade i København i enten 2002 eller 2003, da Valéry Giscard d’Estaing var formand for Det Europæiske Konvent.

Den 3. oktober 2011 skrev Helle Thorning sig ind i historiebøgerne, da hun gaflede titlen som Danmarks første kvindelige statsminister til sig. Hun var statsminister frem til 2015, hvor posten blev overtaget af Lars Løkke Rasmussen.

Bogen 'Blondinens betragtninger' handler om køn, feminisme og #metoo, og er skrevet ud fra Helle Thorning-Schmidts egne oplevelser og tanker.

Det er ikke første gang, at Helle Thorning Schmidt springer ud som forfatter. I 2017 skrev hun bogen 'Hvad man ikke dør af: Helle Thorning-Schmidt fortæller sin historie.'

Giscard d'Estaing havde titlen som Frankrigs præsident fra 27. maj 1974 til 21. maj 1981.