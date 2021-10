USAs helt store samtaleemne i disse uger er den uhyggelige og bemærkelsesværdige Gabby-sag.

I disse dage finder et større eftersøgningsarbejde sted i mange afkroge af Florida.

Ekskæresten Brian Laundrie har lige siden Gabby Petitos forsvinden været væk fra offentligheden. Hun er siden da blevet fundet død.

Laundrie er ikke sigtet for noget, men ifølge politiet er han 'en person af interesse'.

Derfor er nu både officielle myndigheder samt en privat organisation af frivillige, der tidligere har været lønnet for eftersøgningsarbejde, i gang med at lede efter ekskæresten.

I den frivillige organisation indgår tv-stjernen Duane Chapman – bedre kendt som Dog the Bounty Hunter.

Han har i mange år haft op til flere tv-serier om sig selv og sin kone. Serierne har primært omhandlet Chapmans liv som tidligere kriminel, dusørjæger og kautionist.

Især hans fangst af Max Factor-arvingen Andrew Luster i Mexico i 2003 var en stor historie verden over.

Brian Laundrie og Gabrielle 'Gabby' Petito.

I eftersøgningen af Brian Laundrie har han taget en masse nysgerrige følgere med på sin jagt, og for nogle dage siden blev interessen et nøk højere, da han fandt en dåse, der muligvis relaterer sig til Brian Laundrie.

Dåsen, som var en energidrik af mærket Monster Energy Ultra Gold, blev fundet i Egmont Key skoven, der ligger på øen Shell Island i Florida.

Skoven var den Laundrie og hans forældre slog lejr i den 6. september, fem dage efter han vendte alene tilbage fra sin og Gabby Petitos rejse sammen.

Det bekræfter Laundrie-familiens advokat til New York Post.

Han fortæller sågar, at forældrene forlod campingpladsen uden Brian Laundrie.

Formanden for Peace River K9 Search and Rescue (en amerikansk eftersøgningstjeneste, red.), Michael Hadsell, mener, at tv-stjernen muligvis er inde på noget af det rigtige i sin eftersøgning.

Han har selv tilsluttet sig eftersøgningen.

»Jeg var ikke stor fan af eftersøgningen til at starte med, men efter jeg selv har været derude og arbejde, er jeg begyndt at tænke 'wow, vi er virkelig inde på noget her'.«

Det var denne energidrikdåse, som Chapman fandt i sin leden efter Laundrie.

Det store hold fortsætter eftersøgningen ved skovområdet de kommende dage. Området består af en række øer, som eftersøgningsfolket roer i kajak fra og til.

Myndighederne har sagt, at de ikke vil tage imod hjælp fra Laundrie-familien af frygt for, at de ikke taler sandt.

Den udtalelse kommer i kølvandet på, at der er stillet spørgsmålstegn ved Cassie Laundries troværdighed, efter hun havde fortalt, at hun ikke havde haft kontakt med sin bror, Brian Laundrie, i noget tid.

Det viste sig ikke at passe, skriver New York Post.

Søsteren havde sågar set sin bror to gange efter hans hjemvenden fra rejsen med Gabby Petito.

Det bekræfter familiens advokat, Steven Bertolino, ligeledes til New York Post.

»Cassie så sin bror Brian den 1. september, da han kiggede forbi hendes hjem, og igen den 6. september i Fort De Soto Park. De retshåndhævende myndigheder er godt klar over disse datoer,« sagde Bertolino til New York Post.