Mystikken omkring den tjetjenske præsident, Ramzan Kadyrov, bliver kun større og større.

Er han alvorligt sygt? Er han allerede død? Lever han i bedste velgående?

Spekulationerne har raset i de seneste dage, hvor forskellige meldinger har afløst hinanden.

Billeder fra Moskva taget søndag sidst på eftermiddagen og først på aftenen har på ny sat gang i rygterne om, at Ramzan Kadyrovs tilstand skulle være særdeles kritisk.

En af de dyre tjetjenske biler foran hospitalet i Kreml. Foto: VChK-OGPU Vis mere En af de dyre tjetjenske biler foran hospitalet i Kreml. Foto: VChK-OGPU

Ifølge Telegram-kanalen VchK-OGPU, der generelt menes at have kilder i både russisk militær og russiske sikkerhedsstyrke, er der ved hospitalet i Kreml observeret et væld af dyre biler med tilknytning til det tjetjenske styre.

Og hektisk aktivitet ind og ud af bygningerne.

Blandt andet skulle en bil med blå blink Tjetjeniens inderigsministerium været set køre ind på området.

Flere personer fra landets regering og administration skulle også være set i forbindelse med de mange biler af dyre af vestlige mærker.

Spekulationerne omkring Ramzan Kadyrov fik fredag ny næring, da den ukrainske efterretningstjeneste meldte ud, at han skulle være syg og i koma.

Tidligt søndag dukkede så en video op på den tejetjenske præsidents egen Telegram-kanal, hvor han gik rundt udenfor og talte.

»Jeg anbefaler på det kraftigste, at alle, der ikke kan skelne sandhed fra løgn på internettet, går en tur, får noget frisk luft og får styr på deres tanker,« lød det i den forbindelse.

Det vides dog ikke, hvor videoen er optaget. På sociale medier blev der draget flere lighedstegn med omgivelserne ved præsidentpaladset i Grosnyj.

Vladimir Putin har besøg af Ramzan Kadyrov tidligere i år. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin har besøg af Ramzan Kadyrov tidligere i år. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix

Men igen: Det vides heller ikke, hvornår den er optaget.

Bare en time efter videoens offentliggørelse skrev den tjetjenske oppositionspolitiker Abubakar Jangulbaev så en kortfattet besked på Telegram, hvoraf det fremgik, at Ramzan Kadyrov skulle være død.

Ramzan Kadyrov er en tidligere oprører, har været præsident for Tjetjenien i 2007.

Han har i årevis været en af de største og mest indflydelsesrige støtter af Ruslands præsident Vladimir Putin.

Men har under krigen i Ukraine også været kritisk over for flere aspekter af den russiske hærs indsats.