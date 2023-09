Spekulationerne har cirkuleret i månedsvis om, at Ramzan Kadyrov er alvorligt syg.

Men søndag har den tjetjenske diktator offentliggjort to videoer på sin Telegram-kanal i et muligt forsøg på at knuse rygterne, skriver AFP.

I den ene video er 46-årige Ramzan Kadyrov iklædt en regnjakke, hvor han går rundt og smiler på en ukendt lokation.

»Jeg anbefaler på det kraftigste, at alle, der ikke kan skelne sandhed fra løgn på internettet, går en tur, får noget frisk luft og får styr på deres tanker,« lyder teksten, der ledsager videoerne.

»Regnen kan være vidunderligt forfriskende,« tilføjer Ramzan Kadyrov.

AFP skriver, at Ramzan Kadyrovs ansigt virker 'opsvulmet' i videoen.

Nyhedsbureaet pointerer endvidere, at det ikke har været muligt at fastslå, hvornår videomaterialet er optaget.

Men man konstaterer, at det blev publiceret efter ubekræftede rygter i weekenden om, at han ligger i koma.

Ramzan Kadyrov er en tidligere oprører, som efterfølgende er blevet til en af de største og mest indflydelsesrige støtter af Ruslands præsident Vladimir Putin.

Kadyrov, som blev præsident for Tjetjenien i 2007, har tidligere refereret til sig selv som 'Putins fodsoldat', og tjetjenske styrker har kæmpet side om side med de russiske i den igangværende invasion af Ukraine.