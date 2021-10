I 36 år har Robert Bierenbaum nægtet at have noget med sine kones forsvinden at gøre.

Men nu har den tidligere plastikkirurg endelig indrømmet at stå bag drabet.

Et drab, som det allerede lykkedes at få ham dømt for tilbage i år 2000.

Afsløringen skete under en prøveløsladelseshøring i december 2020. Det skriver ABC News.

»Jeg ville have, at hun stoppede med at råbe af mig, så jeg angreb hende,« forklarede han.

Han kvalte hende og gjorde derefter brug af sine mange års erfaring som hobbypilot. En evne, han også havde gjort brug af i sit datingliv, da han plejede at tage kvinder med på korte flyveture.

Denne gang havde flyveturen dog et mere makabert formål, da han brugte den til at smide Gail Katz' lig i havet.

Ifølge Bierenbaum gjorde han det, fordi han var »umoden« og »ikke kunne finde ud af at håndtere sin vrede.«

Afsløringen var ekstra opsigtsvækkende, da den var identisk med teorien, anklagerne præsenterede, da det i 2000 lykkedes at få dømt Bierenbaum for drabet.

Dengang lød dommen fra 20 års fængsel til livstid.

»Jeg tænkte: 'Hold nu kæft, laver du sjov med mig?'. Jeg var målløs, for jeg troede aldrig, at dagen ville komme, hvor han ville stå ved, at han dræbte sin kone,« siger Dan Bibb, som var én af anklagerne, der fik Robert Bierenbaum dømt.

At det i sin tid lykkedes at få Bierenbaum dømt uden hverken lig eller tilståelse skyldes flere omstændigheder.

Robert Bierenbaums ekskæreste, Stephanie Youngblood, kunne fortælle, at han var både aggressiv og kontrollerende. Hun havde afsluttet forholdet, da en parterapeut havde fortalt, at hendes liv kunne være i fare, hvis hun forblev sammen med plastikkirurgen.

Samme historie fik anklagerne fra andre af Bierenbaums ekskærester.

Én af dem kunne også fortælle, at Bierenbaum blev kontaktet af New Yorks havnemyndigheder, som troede, de havde fundet Gail Katz' lig. Hertil skulle Bierenbaum have svaret, at han tvivlede på, at det var hende.

Endelig kunne anklagerne også bevise, at Bierenbaum havde været ude at flyve samme dag, som hans kone forsvandt.