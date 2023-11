Beboerne i byen Grindavik har været igennem nogle bekymrende dage, siden de fredag aften blev evakueret.

Hans Vera og hans familie er nogle af de evakuerede. De bor i et hus lige øst for Grindavik, og for dem er usikkerheden stor.

»Selv hvis vores hus ikke bliver ramt af lava, så frygter jeg stadig for, hvordan det bliver,« siger Hans Vera, da B.T. taler med ham onsdag aften.

Lokale islandske medier beretter om strømsvigt i Grindavik, efter byen har været ramt af tusindvis af jordskælv. Senest skrev det islandske medie RUV om 1.100 jordskælv siden midnat.

Hans Vera, der bor i sit hus med sin kone Solveig, søn, svigerdatter og barnebarn, siger, at deres hjem , der er lavet af træ, har modstået skælvene rigtig godt.

»Men min kone havde kigget ind ad vinduet til en af vores naboer, som bor i et ældre betonhus, og hun sagde, at det lignede, der var kastet en håndgranat. Alting var væltet ned, huset havde slået revner, og det så helt vildt ud.«

Hans Vera har også tidligere onsdag talt med B.T. om evakueringen og det første besøg tilbage i huset for at hente ting.

Siden har situationen udviklet sig med eksempelvis strømsvigt i den østlige del af Grindavik.

Local residents wait in their cars to get access to their homes in the fishing town of Grindavik, which was evacuated due to volcanic activity, in Iceland November 15, 2023. REUTERS/Marko Djurica Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Local residents wait in their cars to get access to their homes in the fishing town of Grindavik, which was evacuated due to volcanic activity, in Iceland November 15, 2023. REUTERS/Marko Djurica Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix

Og bekymringerne for Hans Vera stopper dog heller ikke ved, om lavaen rammer huset eller ej.

For der er næsten ikke andet end ubekendte faktorer lige nu, når det drejer sig om familiens bolig, som husejeren selv mener, måske kan undgå lavastrømmene ved at ligge lidt højere end havet 400 meter borte.

Hans Vera fortæller, at eksempelvis det lokale kraftværk også ligger et sted, så det kan blive påvirket af et vulkanudbrud, og hvad sker der så med Grindavik og hans hjem.

»Hvis nu halvdelen af byen bliver ramt af lava, og vi ikke har mulighed for at få strøm, så er det jo heller ikke til at sige, hvordan vores chancer for at komme tilbage er.«

Da hans kone var i huset ved Grindavik tidligere onsdag, var der stadig strøm, og de havde sat en varmeblæser til at sørge for, at huset ikke frøs helt til.

De slukkede også for det varme vand. Små greb for at sikre mest muligt, mens de går en usikker tid i møde.

I første omgang havde familien, som B.T. skrev tidligere onsdag, dog kun fået fem minutter til at hente de vigtigste ting i hjemmet, men tirsdag og onsdag har de haft to nye muligheder for at hente deres ejendele.

»Vi tog bare alting. Alt, hvad du kan forestille dig. Vi tog ski, barbermaskine, tøj, kameraer, computere, min kones kunst, papirer, dokumenter. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, så vi tog bare alt, hvad der er løst«

Hans Vera bor i Island og er evakueret fra sit hjem. Foto: Privat. Vis mere Hans Vera bor i Island og er evakueret fra sit hjem. Foto: Privat.

Det mulige forestående vulkanudbrud og evakueringen påvirker også de mindste medlemmer af familien, lyder det fra den 56-årige Hans Vera.

Hele deres familie har fået lov til at bo hos hans kones søster, der bor i en forstad til den islandske hovedstad Reykjavik.

»Vores to katte er forvirrede. Mens vi har boet her, har de ikke måttet gå udenfor som de plejer, så de virker bare nervøse,« siger Hans Vera.

»Og mit barnebarn forstår ikke rigtig situationen, selvom vi har forklaret lidt. Da han kom hjem med skolebussen spurgte han min kone 'bedstemor, hvornår skal vi hjem til Grindavik?'«

Den femårige dreng er dog også med til at holde familien fokuseret på det vigtige, lyder det fra hans bedstefar.

»Lige nu handler det om, at han ikke bliver nervøs og bange. Så når han er glad, er vi glade,« siger Hans Vera.