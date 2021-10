»Jeg kan love dig, at du aldrig har hørt noget lignende før. Det var helt forfærdeligt.«

Sådan fortæller Thomas Nilsen til Dagbladet om den traumatiske aften i Kongsberg, hvor han hørte et højt kvindeskrig. Det var onsdag aften, hvor den danske statsborger Espen Andersen Bråthen tog sin bue og pil, drog gennem gaderne i den norske by og tog fem uskyldige liv.

Thomas Nilsen gik ud af sit hus og var pludselig vidne til, at to mennesker var ved at forsøge at genoplive en af ofrene. Han hjalp en af dem, der så ofret. Hun var i chok og Thomas Nilsen hjalp hende med at finde ro.

De seneste dage har været en fødselsmæssig rutsjebanetur for Thomas Nilsen. Han er nabo til flere af de dræbte og kendte tre ud af de fem ofre.

Thomas Nilsen kendte tre af de fem ofre i Kongsberg. Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Andrea Meyer (52). Foto: Norsk Politi Vis mere Thomas Nilsen kendte tre af de fem ofre i Kongsberg. Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Andrea Meyer (52). Foto: Norsk Politi

En af dem var en Andrea Meyer (52), som Thomas Nilsen beskriver som en munter dame, der altid lyttede til, hvad man havde at fortælle.

Når han tænker på ofret Hanne Merethe Englund (56), begynder han at smile.

»Hun var som en sommerfugl. Kunstnerisk og altid smilende. Hun samlede folk på gaden,« fortæller han til Dagbladet og uddyber med, at man aldrig havde en dårlig dag, efter at have mødt hende.

Den sidste, som Thomas Nilsen kendte af de fem ofre, var Gun Marith Madsen (78).

Hun var ifølge Thomas Nilsen en levende institution i lokalsamfundet. En billedkunster, der altid var høflig og karismatisk. Efter at have mistet tre personer, der alle har gjort store indtryk på Thomas Nielsen gennem tiden, ved han ikke rigtig, hvordan han har det i øjeblikket.

Han har været gennem hele følelsesregistret og den bedste terapi for ham er lige nu at få talt med andre i sit nabolag. Og få gået en masse ture med sin hund, Texas.