Efter mange års dominans i både antal butikker og omsætning forlød det pludselig i sommeren 2021, at Netto var ved at blive indhentet af rivalen Rema 1000.

En direkte duel om at være størst på discountmarkedet var under opsejling, lød det. Men nu tyder noget på, at de to kæder ikke ligger så tæt igen.

I august lød vurdering ellers fra Retail Institute Scandinavia, at Rema 1000 var braget så voldsomt frem, at kæden kun var få hundrede millioner kroner fra at have samme omsætning som Netto, selvom Netto har omkring 160 butikker mere end Rema 1000.

Torsdag kom der så en melding fra topbossen i Salling Group, Per Bank, som indikerer, at Netto ikke behøver bekymre sig om at miste sin førerposition lige foreløbigt.

Af diverse profiler på det sociale medie Linkedin – hvor alverdens topfolk i dansk detailhandel har det med at hylde sig selv og hinanden – fremgik det i slutningen af sidste uge, at Netto holdt et stort seminar.

Her var Per Bank, der er topchef for Salling Group, som har Netto, Føtex og Bilka under sig, altså til stede.

I en kommentar til seminaret skrev han på sin Linkedin-profil:

»Netto er i gang med en enestående rejse. Der blev diskuteret markedsandele, hvor vi vurderer, at Netto er den eneste discounter, som år til dato vinder, og vi derfor lægger yderligere afstand til vores konkurrenter. Derudover tegner det til endnu et rekordresultat.«

Står den melding til troende, er det noget af en kraftpræstation.

Konkurrenterne ligger på ingen måde på den lade side.

Fakta er i et vist omfang ved blive lagt om til Coop 365-konceptet, og Aldi har gang i en kæmpe modernisering og ruller lige nu massive reklamekampagner ud over hele landet.

Samtidig er både Lidl og Rema 1000 gået frem år for år gennem en længere periode.

Alt tyder på, at danskerne har masser af appettit på at handle i discountbutikker, viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens den samlede omsætning for de klassiske supermarkeder er gået lidt op og ned de seneste år – og lige nu ligger tre procent under samme periode i 2020 – ser det noget anderledes ud for discountsupermarkederne.

Her er den samlede omsætning steget hvert eneste år de sidste 10 år, og fra juli 2020 til juli 2021 er omsætningen steget med tre procent.